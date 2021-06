U BiH stiglo 10.530 doza Pfizer vakcina

SARAJEVO - U BiH stiglo je 10.530 doza vakcina protiv virusa korona Pfizer, objavilo je Ministarstvo civilnih poslova BiH.

U objavi na Twitter nalogu iz Ministarstva navode da je riječ o petoj alokaciji mehanizma "EU za zdravlje" /EU4HEALTH/ koja je juče stigla u BiH, preko graničnog prelaza Gradiška.

"Pod kišobranom EU osjećamo se bezbjednije", poručili su iz Ministarstva civilnih poslova.

