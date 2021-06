U BiH stiglo 10.530 doza vakcina Pfizer iz EU

U Bosnu i Hercegovinu je danas stigao sedmi kontingent vakcina iz mehanizma Evropske unije, a riječ je o 10.530 doza Pfizera.

Ova informacija je potvrđena iz Ministarstva civilnih poslova BiH, iz kojeg je ranije jutros objavljeno na službenom Twitter profilu da su vakcine upravo ušle u našu zemlju.

"Moramo imati na umu da su vakcine najvažnije sredstvo javnog zdravlja protiv pandemije koronavirusa", stoji u objavi.

EU4HEALTH 7th allocation, 10.530 doses of BioNTech/Pfizer vaccines, just entered in B&H. We need to keep in mind that vaccines are the most important Public Health tool against COVID-19 pandemic.@civilniposlovi @Vijeceministara @eubih #WeStandTogether#VaccinesWork pic.twitter.com/CPRLpKH5nT