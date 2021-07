U BiH stiže 40.000 vakcina iz Azerbejdžana

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev odlučio je donirati po 40.000 AstraZeneca vakcina Bosni i Hercegovini i Tadžikistanu, a isporučiće ih već početkom naredne sedmice.

Aviokompanija AZAL će 19. jula isporučiti 40.000 vakcina u Bosnu i Hercegovinu, prenosi portal Klix i doadje da će dan kasnije istu količinu dostaviće i u Tadžikistan.

Azerbaijan will deliver COVID-19 Vaccine to Bosnia and Herzegovina @LagumdzijaZ @WHO @Commissioncovid @peoplesvaccine https://t.co/pRxo3NgvQh