U BiH stiže meteorološki ekstrem

SARAJEVO, BANJALUKA - Na vrijeme u Bosni i Hercegovini uticaće polje povišenog vazdušnog pritiska, koje će usloviti stabilnije vremenske prilike sa dosta sunčanih sati, saopšteno je danas u srednjoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako je navedeno u saopštenju, topao vazduh sa juga pristizaće tokom sedmice, tako da će temperature vazduha dostizati i više od 40°C. U drugom dijelu sedmice uz jači razvoj oblaka mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi na zapadu i sjeveru Bosne i Hercegovine.

Jutarnje temperature na sjeveru variraće od 13°C do 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Maksimalne dnevne temperature u sjevernim dijelovima između 30°C i 36°C, u Hercegovini do 41°C', saopšteno je.

Prema raspoloživim prognostičkim materijalima, naredne sedmice (od 03.08 do 10.08.) na prostoru BiH atmosfera neće biti potpuno stabilna. Tokom dana, uz duže sunčane periode mogući su i kraći lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Više sunčanih sati očekuje se na jugu zemlje. Maksimalne temperature znatno niže u odnosu na predhodnu sedmicu.

'Minimalne temperature variraće između 13°C i 18°C u sjevernijim dijelovima, do 22°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 25°C i 30°C na sjeveru, do 33 stepena na jugu Hercegovine.