U BiH sunčano i toplo

BANJALUKA - Danas će u BiH biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom poslijepodneva ponegdje u Bosni, na sjeveru i istoku Hercegovine mogući su rijetki lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 26 ºC

Banjaluka + 31 ºC

Bijeljina + 30 ºC

Bihać + 29 ºC

Livno + 25 ºC

Mostar + 34 ºC

Zenica + 27 ºC

Trebinje + 29 ºC

Prognoza vremena za naredna tri dana:

Srijeda

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 29 do 35 °C.

Četvrtak

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernjim satima u većem dijelu Bosne, na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 30 do 36 °C.

Petak

Poslijepodne naoblačenje u većem dijelu Bosne će usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 29 do 35 °C.