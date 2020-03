Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim časovima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle.

Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 17 do 24 stepeni Celzijusa.

Sarajevo 18ºC

Banjaluka 20ºC

Bijeljina 20ºC

Bihać 18ºC

Livno 14ºC

Mostar 18ºC

Zenica 20ºC

Trebinje 18ºC