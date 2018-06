U BiH sunčano i topolo, popodne kiša

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo i promjenljivo vrijeme uz sunčane periode i prolaznu kišu i pljuskove koji se premještaju od sjevera ka jugu.

Jutros je na sjeveru i sjeveroistoku umjereno do pretežno oblačno uz povremenu slabu kišu i pljuskove, u ostalim predjelima suvo i sunčano, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 19, a u višim predjelima do osam, a najviša dnevna od 25 do 32, u višim predjelima do 21 stepen Celzijusov.

Sredinom dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi se premještaju ka centralnim predjelima i istoku, a na sjeveru dolazi do postepenog razvedravanja. Na krajnjem jugu Hercegovine ostaje suvo i pretežno sunčano.

Vjetar će biti slab do umjeren na zapadu, a u ostalim dijelovima sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 9.00 časova: Bjelašnica 11, Gacko 13, Nevesinje, Livno i Kalinovik 15, Srebrenica 16, Krupa na Uni, Višegrad, Bugojno, Sarajevo i Ribnik 17, Bileća, Zvornik, Tuzla, Sokolac i Mrkonjić Grad 18, Novi Grad 19, Trebinje i Prijedor 20, Srbac 21, Bijeljina i Banjaluka 22, Mostar 24, Doboj 25 stepena Celzijusovih.