Danas se u BiH očekuje sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini veći dio dana umjeren jugozapadni.

Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 30 do 37 stepeni Celzijusa.