U BiH sunčano sa povremenom naoblakom

BANJALUKA - Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme s umjerenom naoblakom.

U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi će lokalno biti i obilni. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa.

Prognoza za veće gradove u BiH

Sarajevo + 26 ºC

Banjaluka + 28 ºC

Bijeljina + 28 ºC

Bihać + 27 ºC

Livno + 17 ºC

Mostar + 24 ºC

Zenica + 27 ºC

Trebinje + 25 ºC

Prognoza vremena za naredna tri dana

Srijeda

Ujutro i prijepodne pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, a u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično sa maglom.

U drugom dijelu dana uz razvoj oblaka nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom u većini krajeva, ponegdje su moguće i lokalne nepogode sa gradom.

Minimalna temperatura vazduha od 9°C do 16°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 31°C, u višim predjelima od 22°C.

Četvrtak

Ujutro i prijepodne pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. Tokom dana i popodne očekuje se jači razvoj oblaka i nestabilnost sa pljuskovima i grmljavinom. Biće i intenzivniji grmljavinski procesa sa mogućnošću i nepogoda sa gradom. Minimalna temperatura vazduha od 10°C do 17°C, na jugu do 19°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25°C do 30°C, u višim predjelima od 21°C.

Petak

Malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano tokom jutra i prijepodneva. Popodne jači razvoj oblaka donosi kišu i lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 10°C do 17°C, na jugu do 19°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22°C do 28°C, na jugu Hercegovine do 30 °C .