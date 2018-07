U BiH sunčano uz umjerenu oblačnost

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana, uz nešto više oblaka, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima, mogući su slabi lokalni pljuskovi.

Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu od 27 do 32 stepena Celzijusa.

Prognoza za veće gradove u BiH

Sarajevo + 23 ºC

Banjaluka + 26 ºC

Bijeljina + 25 ºC

Bihać + 25 ºC

Livno + 19 ºC

Mostar + 28 ºC

Zenica + 24 ºC

Trebinje + 24 ºC

Prognoza vremena za naredna tri dana

Srijeda

Pretežno sunčano i toplo vrijeme u prvom dijelu dana. Popodne razvoj oblaka koji donose povremene pljuskove sa grmljavinom na jugoistoku, jugozapadu i zapadu. Uveče i u noći na sjeveru postepeno naoblačenje uz slabu povremenu kišu, u ostalim predjelima suvo uz malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 11°C do 17°C, na jugu do 21°C.Najviša dnevna temperatura vazduha od 24°C do 29°C, na jugu oko 31°C, u višim predjelima od 22°C.

Četvrtak

Promjenjljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, na istoku i oblačno, a na jugu sunčano uz malu oblačnost. Popodne razvoj oblaka koji donose povremene pljuskove sa grmljavinom uglavnom lokalno u centralnom planinskom pojasu te s manjom vjerovatnoćom na sjeverozapadu. Minimalna temperatura vazduha od 11°C do 17°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 30°C, na jugu oko 32°C, u višim predjelima od 23°C.

Petak

Ujutro sunčano i ugodne, tokom dana toplo, ponegdje vruće i sparno. Popodne razvoj oblaka koji donose povremene pljuskove sa grmljavinom uglavnom lokalno s najvećom vjerovatnoćom na zapadu jugozapadu i jugoistoku.

Kasnije poslijepodne raslojavanje oblačnosti uz još po koji lokalni pljusak kao zaostatak nestabilnosti, zatim razvedravanje.

Minimalna temperatura vazduha od 13°C do 18°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25°C do 30°C, na jugu oko 32°C, u višim predjelima od 23°C.