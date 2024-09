U BiH sutra još toplije vrijeme

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti i dalje vjetrovito i još toplije vrijeme.

Biće pretežno sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu i sjeveru do 30 stepeni Celzijusovih, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo sunčano uz umjerenu oblačnost.

Temperatura u 14.00 časova: Bjelašnica osam stepeni, Čemerno 15, Gacko 18, Kalinovik 19, Drinić, Mrakovica, Han Pijesak, Ivan sedlo 20, Kneževo, Sokolac 21, Bileća, Drvar, Livno 22, Bihać, Široki Brijeg 23, Mrkonjić Grad, Foča, Šipovo, Bugojno 24, Prijedor, Ribnik, Trebinje, Jajce, Sanski Most, Sarajevo 25, Doboj, Novi Grad, Rudo, Srebrenica, Mostar 26, Banjaluka, Višegrad, Srbac, Neum, Tuzla 27, Gradačac, Zenica 28, Zvornik 29, Bijeljina 30 stepeni Celzijusovih.

