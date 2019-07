U BiH sutra promjenljivo oblačno

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, dok je kiša moguća na istoku i jugu.

Ujutro promjenljivo oblačno i suvo, oko rijeka ponegdje sa maglom, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavod Republike Srpske.

Tokom dana i popodne biće promjenljivo vrijeme uz sunčane intervale, a kiše ili rjeđih pljuskova će najprije biti na istoku, do večeri ponegdje i u Hercegovini.

Jutarnja temperatura od osam do 13, na jugu 18, a najviša dnevna od 17 do 25, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih.

Vjetar u sjevernoj polovini zemlje biće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura u 14.00 časova: Bjelašnica pet, Ivan Sedlo 13, Kalinovik, Čemerno 15, Mrakovica, Sokolac 16, Šipovo, Gacko, Han Pijesak, Mrkonjić Grad 17, Nevesinje, Bugojno, Livno, Sarajevo 18, Foča, Gradačac, Tuzla 19, Doboj, Srebrenica, Ribnik 20, Bijeljina 21, Brčko, Sanski Most, Prijedor 22, Srbac, Rudo, Bihać, Banjaluka, Višegrad, Novi Grad 23, Široki Brijeg, Bileća 24, Grude 25, Neum, Trebinje 26, Mostar, Zvornik 27 stepeni.

U utorak, 16. jula, u Hercegovini će ujutro biti pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše ponegdje, a u ostalim krajevima umjereno oblačno sa maglom oko rijeka. Tokom dana smanjenje oblačnosti i sve više sunčanih intervala. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu oko 18, a najviša dnevna od 19 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U srijedu, 17. jula, jutro pretežno vedro i malo svježije, ponegdje sa maglom oko rijeka. Tokom dana i popodne sunčano uz malu, ponegdje i umjerenu oblačnost i malo toplije. Jutarnja temperatura od sedam do 14, na jugu oko 18, a najviša dnevna od 21 do 28, na jugu oko 30 stepeni.

U četvrtak, 18. jula, uglavnom vedro, osim na sjeverozapadu. Tokom dana sunčano i još toplije uz malu ili umjerenu oblačnost. Kasnije popodne ponegdje u planinama na jugoistoku moguć pokoji pljusak. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu oko 19, a najviša dnevna od 22 do 29, na jugu do 32 stepena.