U BiH toplo i sunčano

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost.

Poslije podne porast oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 21 do 25, a dnevne od 29 do 35 stepeni Celzijusa.

Prognoza vremena za veće gradove u BiH

Sarajevo + 24 ºC

Banjaluka + 30 ºC

Bijeljina + 28 ºC

Bihać + 29 ºC

Livno + 25 ºC

Mostar + 31 ºC

Zenica + 27 ºC

Trebinje + 28 ºC

Prognoza za naredna tri dana:

Subota

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u se očekuju lokalne pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 28 do 34 °C.

Nedelja

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne u istočnim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima sunčanije i bez padavine. Poslije podne padavine prestaju u Krajini. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 15 do 21, na jugu od 23 do 29 °C.

Ponedeljak

U Hercegovini, na zapadu i jugozapadu pretežno vedro. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 25 do 29 °C.