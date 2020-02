U BiH toplo, temperatura do 18 stepeni

BANJALUKA - U RS i Federaciji BiH danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i toplo, sa temperaturom vazduha na sjeveru do 18 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti oblačno sa uslovima za slabu kišu u Semberiji i Podrinju, a u pojedinim riječnim dolinama i kotlinama moguća je kratkotrajna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne očekuje se prestanak padavina uz razvedravanje, dok će u centralnom pojasu biti promjenjivo.

Jutarnja temperatura vazduha od četiri do devet, na planinama i visoravnima oko jedan stepen, a najviša dnevna od 10 do 15, na planinama od pet, a lokalno na sjeveru do 18 stepeni Celzijusovih.