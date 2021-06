U BiH u petak nestabilno uz kišu, na jugu sunčano

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH i sutra će biti nestabilno vrijeme, uz prolaznu kišu, a jedino na jugu biće sunčano i pretežno suvo, sa manjom vjerovatnoćom za kraći pljusak, izvjesnije u planinskim predjelima tog regiona.

Jutro će biti malo do umjereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema večeri se očekuje razvedravanje.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeveroistočni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 10 do 15, a najviša dnevna od 21 do 26, lokalno na sjeveru, te na jugu do 28 stepeni Celzijsovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica devet, Čemerno 17, Sokolac, Nevesinje, Han Pijesak i Trebinje 19, Sarajevo, Mrakovica i Gacko 20, Mrkonjić Grad 21, Drinić i Ribnik 22, Bijeljina, Zvornik i Srebrenica 23, Prijedor, Srbac, Doboj, Rudo i Banjaluka 26, Novi Grad i Višegrad 27, te Mostar 29 stepeni Celzijsovih. /kraj/vsa/am