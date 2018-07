U BiH umjereno oblačno sa kišom

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, veći dio dana, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperture od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 28 do 33 stepeni Celzijusa.

Prognoza vremena za gradove u BiH:

Sarajevo + 25 ºC

Banjaluka + 26 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 25 ºC

Livno + 22 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološke prilike su relativno povoljne u većem dijelu zemlje, uz temperature koje će biti u okviru uobičajenih za ljetni period. Sa više svježine tokom noći i mirniji san, većina populacije trebalo bi da se osjeća ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana. U unutrašnjosti je poslije podne moguće sparno vrijeme, stoga je preporučljivo izbjegavati teže aktivnosti.

