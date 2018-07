U BiH umjereno oblačno vrijeme

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana razvoj oblačnosti sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 19 do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusa.

Prognoza vremena za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 27 ºC

Banjaluka + 29 ºC

Bijeljina + 28 ºC

Bihać + 26 ºC

Livno + 21 ºC

Mostar + 29 ºC

Zenica + 24 ºC

Trebinje + 24 ºC

Četvrtak

U noći i rano ujutru na sjeveru kiša koja brzo prestaje. Sredinom dana u većini predjela suvo uz sunčane periode i malo oblaka. Popodne ponovo nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će prvo javljati na jugoistoku, a zatim jačaju na zapadu i sjeveru. Ponegdje će biti i jačuh pljuskova uz obilnije padavine. Uveče i u noći na sjeveru pretežno oblačno uz povremenu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 12°C do 17°C, na jugu oko 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 30°C, na jugu do 32°C, u višim predijelima od 23°C.

Petak

Nastavlja se slično toplo i promjenljivo vrijeme. U prvom dijelu dana sunčano i toplo, a zatim uz razvoj oblaka koji donose povremene pljukove sa grmljavinom. Pljuskovi će biti češći na zapadu i jugoistoku. Na jugu i sjeveroistoku ostaje pretežno suvo i sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 13°C do 18°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25°C do 30°C, na jugu do 33°C, u višim predjelima od 22°C.

Subota

Sunčano i malo toplije vrijeme. Sredinom dana i tokom popodneva biće uslova za povrememe kratkotrajne pljuskove. Pljuskovi će se javljati uglavnom na zapadu, a kasnije popodne i ponegdje na jugu. Minimalna temperatura vazduha od 13°C do 19°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27°C do 32°C, na jugu malo toplije, u višim predjelima od 24°C.