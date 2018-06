U BiH umjereno oblačno

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno oblačno vrijeme.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 24, a dnevne od 21 do 27, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusa.

Prognoza za veće gradove u BiH

Sarajevo + 24 ºC

Banjaluka + 26 ºC

Bijeljina + 26 ºC

Bihać + 25 ºC

Livno + 19 ºC

Mostar + 29 ºC

Zenica + 24 ºC

Trebinje + 26 ºC

Prognoza vremena za naredna tri dana:

Utorak

Promjenljivo oblačno inestabilno vrijeme uz smjenu sunčanih i kišnih perioda, a biće i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. I dalje će biti uslova za lokalno jače padavine i pojavu grada ponegdje. Na jugu sunčanije uz rjeđu pojavu pljuskova. Minimalna temperatura vazduha od 13°C do 18°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22°C do 27°C, na jugu Hercegovine oko 30°C, u višim predjelima od 18°C.

Srijeda

Ujutro promjenljivo oblačno i suvo. Tokom dana i popdne zadržava se promjenljivo vrijeme, Biće sučanih intervala, ali i povremeni pljuskova sa grmljavinom, najprije sredinom dana na istoku, a popodne mjestimično i u ostalim krajevima, osim juga Hercegovine gdje će sunčanije i suvo. Minimalna temperatura vazduha od 12°C do 17°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23°C do 29°C, na jugu Hercegovine oko 32°C, u višim predjelima od 20°C.

Četvrtak

Ujutro i prijepodne malo do umjereno oblačno i pretežno sunčano. Tokom dana i popodne toplije i pretežno sunčano, a samo ponegdje u brdsko-planiskim krajevima u centralnim i istočnim krajevima moguć pokoji rjeđi pljusak sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 12°C do 17°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 31°C, na jugu Hercegovine oko 33°C, u višim predjelima od 23°C.