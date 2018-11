BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje umjereno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 9 do 14, a dnevne od 12 do 18 stepeni Celzijusa.

Prognoza vremena za veće gradove u BiH: