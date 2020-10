U Doboju se predizborni skupovi sa tribina preselili na ulice

DOBOJ - Virus korona poremetio je planove političkim partijama u Doboju i natjerao ih da, umjesto na Stadionu sportskih igara ili u sali Centra za kulturu i obrazovanje, svoje predizborne skupove na početku kampanje organizuju na otvorenom.

Zbog toga su kandidati za odbornike provjerili kakav je pogled sa tvrđave Gradina, potom su se šetali Parkom narodnih heroja ili su se građanima predstavljali ispred stambenih zgrada.

"Sve stranke pokušavaju na svoj specifičan način da organizuju predizbornu kampanju, tako smo i mi odlučili. Pokušavamo da budemo drugačiji. Zašto smo izabrali Gradinu? Gradina je ponos Doboja, a u programu koji smo predstavili imamo i program vezan za turizam. Sav turizam u Doboju treba da se zasniva na Gradini i oko Gradine. Ovo je najstariji objekat u gradu", poručio je Slađan Jović, nosilac Demosove liste.

Ta stranka je svoje kandidate predstavila upravo na ovom istorijskom zdanju, na kojem je snimljen i promotivni video koji će koristiti u nastavku kampanje koju vode na društvenim mrežama.

Parkom narodnih heroja, između ostalih, prošetali su se kandidati koji se nalaze na listi Ujedinjene Srpske.

"Osim kandidata, nikog nismo pozvali na ovaj skup, nismo čak pozvali ni građane, jer smo smatrali da u ovom momentu treba da budu na distanci. Sami će oni procijeniti iz nekog ugla, sa nekog prostora, šta mi radimo i ko smo. Uglavnom smo fokusirani na kampanju preko društvenih mreža", kazala je Rankica Panić, nosilac liste US, te dodala da je pristalica kampanje bez puno buke, trke i troškova.

Predizbornu kampanju lokalni SNSD započeo je u sali Centra za kulturu i obrazovanje, a zvanično predstavljanje kandidata u prisustvu lidera stranke Milorada Dodika održano je u subotu u hotelu "Park".

"Mi bismo najviše voljeli da možemo demonstrirati moć, da možemo dovesti tu 5.000 ili 10.000 ljudi i to bi bio možda najbolji pokazatelj koliko je SNSD snažan i moćan. Međutim, zbog činjenice da iz dana u dan imamo sve veći broj zaraženih osoba širom RS, odlučili smo se za ovu varijantu. Zaista nismo pozivali svoje članove, osim desetak omladinaca, koji moraju biti u organizaciji. Međutim, znate već kada se čuje da Dodik dolazi u Doboj, onda sav narod izađe na ulice i to je nešto što niti možemo zabraniti, niti osporiti. Ono na čemu smo zahvalni jeste to da bar svi nose maske", izjavila je Sanja Vulić, nosilac SNSD-ove liste.

U Ćuprijskoj ulici, na platou između tri solitera, seriju predizbornih skupova započeo je dobojski PDP, koji je, kako kažu u ovoj stranci, sugrađane putem društvenih mreža pozvao na razgovor bez muzike, ozvučenja i performansa.

"Za potrebe ovog vida kampanje podijelili smo grad na sedam dijelova. Ovdje su grupisana tri solitera, to je 300 stanova i plus okolne zgrade, mislim da je opseg negdje oko 700 stanova i oko 2.000 ljudi. Očekujem veliku publiku s prozora i bitno je da smo mi kao PDP ponovo među građanima", kaže Slobodan Vasiljević, nosilac PDP-ove liste.