U Donjoj Gradini promovisana knjiga "Naoružavanje istinom"

KOZARSKA DUBICA - U Spomen-području Donja Gradina danas je promovisana knjiga "Naoružavanje istinom", autora Milana Ljepojevića, u kojoj na više od 500 stranica ispisana istorijska i društveno-politička analiza, u čijem je centru pažnje srpski narod.

"Čovjek zastane i zanijemi kada dođe ovdje u Spomen-kompleks Donja Gradina i poželi da se pokloni srpskim, jevrejskim, romskim i svim ostalim žrtvama koje su ovdje stradale, a to su prvenstveno naše, srpske žrtve", rekao je Ljepojević novinarima.

On je naveo da je u njegovoj desetoj knjizi obrađena i tema genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH).

"Rekao sam da ću ovu knjigu promovisati do kraja svog života. Koristio sam prvenstveno istraživanje jevrejskog istoričara profesora Instituta za Holokaust Gideona Grajfa i, zahvaljujući njemu, došli smo do egzaktnih podataka, nakon gotovo 75 godina, da je nad srpskim narodom u NDH od hrvatskih ustaša izvršen strašan genocid, kakav ljudska civilizacija po svojoj brutalnosti nije znala", rekao je Ljepojević.

On je naglasio da zato postoje neoborivi dokazi, jer su istraživanja vezana za genocid nad Srbima u NDH izvršena neposredno poslije 1945. godine.

"Postoje neoborivi dokazi isto kao što postoje neoborivi dokazi za Holokaust koji su izvršili njemački nacisti nad Jevrejima. To je nešto što se ne može izbrisati, što je egzaktno. To kaže profesor Gideon Grajf, a ne kaže nijedan Srbin", naglasio je LJepojević i dodao da je i on potomak porodice koja je u NDH izgubila oko 70 odsto svojih članova.

Ljepojević je istakao da genocid koji je učinjen nad srpskim narodom ne smije biti zaboravljen.

"Pitao sam se zašto se srpski narod, koji je doživio tako brutalan genocid u Drugom svjetskom ratu, stavlja na stub srama 1990. i 1991. godine i optužuje za genocide. Srbi su kao narod bili saveznici Francuza, Velike Britanije, SAD i Rusije u Prvom svjetskom ratu, a isto tako i u Drugom svjetskom ratu u borbi protiv fašističkih sila Osovine i doživjeli strašan genocid", naveo je Ljepojević.

On je dodao da su nakon rušenja Berlinskog zida i nastajanja unipolarnog svijeta, SAD kao nesumnjivi lider tog novog svijeta i NATO armada krenuli prema Rusiji, koja ima ogromne potencijale i trećinu svjetskih energenata, a da su Srbi poznati saveznici Rusije, zbog čega su pokušavali da eliminišu srpski narod.

On je dodao da se u knjizi bavio i pojmom međunarodne zajednice, koji je izmišljen za države koje ne poštuju međunarodno pravo i ugovore, uključujući Dejtonski sporazum.

"Amerikanci koji su napisali Dejtonski sporazum ne poštuju taj sporazum, odnosno međunarodno pravo. Mislim da je došlo vrijeme da srpski narod, ne samo u Republici Srskoj, Srbiji, nego u cijelom svijetu kaže istinu o sebi. A naša velika istina je stradanje koje se desilo u Drugom svjetskom ratu, ali i u zadnjem otadžbinskom ratu", poručio je Ljepojević.

On je dodao da se treba vratiti poštivanju međunarodnog prava, koje važi jednako za sve i Republiku Srpsku i BiH, zemlje regiona, EU, Veliku Britaniju, za Rusiju, Kinu i SAD.

"Svi smo jednaki međunarodnim pravom, koje treba dosljedno primjenjivati. Nama Srbima samo treba istina, a istina je da smo mi hrabar, slobodoljubiv, human narod koji je u dvadesetom vijeku stradalnički, koji je za ljudsku civilizaciju i čovječanstvo dao tolike žrtve", naveo je Ljepojević.

On je ocijenio da se pravi broj žrtava logora Jasenovac nikada neće saznati.

"Nikada nećemo znati koliko je Srba otišlo niz Savu i Picilijevim pećima i kazanima za sapun. Bilo je 57 načina ubijanja i ljudska civilizacija takvu brutalnost ne može da registruje i zapamti", rekao je Ljepojević.

On je podsjetio da je režiser Lordan Zafranović, istražujući genocid u Jasenovcu, pitao sebe kako to da su ljudi gori od životinja i rekao da se stidio što je čovjek.

Recenzent knjige docent Saša Mićin rekao je novinarima da je njena osnovna poruka da je istina nešto što se ne može sakriti.

"Istina je pravo oružje koje Srbi, kao relativno mali narod na ovom prostorima, mogu da koriste da bi se odbranili i opstali na ovim područjima. Knjiga je postigla osnovnu ulogu, a to je da će istina i samo istina donijeti napredak i boljitak srpskog naroda na ovom području", rekao je Mićin.

Direktor Spomen-područja Donja Gradina Tanja Tuleković rekla je da je promocija knjige Milana Ljepojevića značajna aktivnost u okviru obilježavanja 76 godina od proboja posljednje grupe jasenovačkih logoraša.

"Tu su i djeca školskog uzrasta, među kojima i Biljana Čekić, glumica iz filma `Dara iz Jasenovca`, koja je jako angažovana na kulturi sjećanja. Drago nam je da se ovakvi događaji dešavaju, uz poštovanje svih epidemioloških mjera", izjavila je Tulekovićeva novinarima.

Promociji knjige "Naoružavanje istinom" Milana Ljepojevića prisustvovali su i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac, načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić, predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rokić i drugi opštinski zvaničnici, te učenici među kojima je Biljana Čekić, glavna junakinja filma "Dara iz Jasenovca".