U FBiH bez dočeka Nove godine, važeće mjere produžene

SARAJEVO - Krizni štab Federacije BiH odlučio je da produži važnost epidemioloških mjera za sprečavanje širena virusa korona i tokom novogodišnjih praznika, što znači da će ugostiteljski objekti raditi do 23 sata i da organizovanih dočeka neće biti.

Pomoćnik ministra zdravstva Goran Čerkez rekao je na konferenciji za novinare da je takva odluka donijeta zbog toga što bi, kako je rekao, jedan ili dva dana veselja mogli da upropaste cijeli januar.

"Mislim da to niko ne bi sebi dozvolio. Nas očekuju dva zimska mjeseca gdje još uvijek možemo očekivati tešku situaciju", rekao je Čerkez.

Govoreći o ugostiteljskim objektima, odnosno hotelima Čerkez je rekao da je u preporuci jasno naznačeno da sva pravila važe kao i za kafiće.

"Hoteli mogu raditi za goste, ali do 23 sata. Prema tome, do 23 sata rade i ugostiteljski objekti i za goste hotela. Važno je reći da nema organizovanog slavlja Nove godine. To je nešto što bi bilo u suprotnosti sa mjerama", naveo je Čerkez.

Građanima je preporučeno da Novu godinu slave u krugu porodice.

Čerkez je govorio o ski centrima i istakao da i za njih važe iste preporuke.