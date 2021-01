U FBiH prvo stižu Pfizerove vakcine, zavodi spremni za vakcinaciju

SARAJEVO - Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar izjavio je danas u Sarajevu da bi prve vakcine protiv kovida-19 u FBiH trebale stići krajem ovog ili početkom narednog mjeseca, riječ o Pfeizerovim vakcinama, a zavodi za javno zdravstvo u FBiH spremni su za početak procesa vakcinacije.

Nakon sastanka povodom početka aktivnosti vakcinacije na kojem su učestvovali predstavnici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Federalnog ministarstva zdravstva te kantonalnih zavoda za javno zdravstvo u FBiH, Pehar je rekao da još nema tačnih informacija o prvim količinama, ali da bi to trebalo biti između pet i deset hiljada doza.

Naglasio je da bi distribucija vakcina do FZZZ-a trebala biti u organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH odakle će biti distribuisano do kantonalnih zavoda i dalje do zdravstvenih ustanova.

Pehar je dodao da u prostorijama FZZZ-a u Mostaru postoji frižider tehničkih mogućnosti za skladištenje najzahtjevnijih Pfeizerovih vakcina na -80 stepeni celzijusa gdje će biti držane do početka distribucije.

Voditelj Službe za epidemiologiju FZZZ-a Sanjin Musa istakao je da se očekuje da Evropska medicinska agencija do kraja mjeseca da dozvolu i za druge vakcine te se u prvom kvartalu očekuje poboljšanje procesa nabavke i distribucije vakcina.

Pojasnio je da su prioritetne grupe za vakcinaciju zdravstveni radnici i štićenici staračkih domova.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK Sead Karakaš potcrtao je da je njihova zadaća prihvat i distribucija vakcina do zdravstvenih ustanova, te da prate provođenje procesa imunizacije.

Dodao je da će uskoro odrediti prioritete među zdravstvenim radnicima, a to će biti oni koji su najviše izloženi.