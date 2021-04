U FBiH prvu dozu vakcine primilo više od 33.300 građana

SARAJEVO - U Federaciji Bosne i Hercegovine prvu dozu vakcine protiv virusa korona primilo je 33.376 osoba ili 1,5 odsto od 2,2 miliona stanovnika ovog entiteta, podaci su Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

FBiH je do sada isporučeno 70.290 doza vakcina, od čega je 10.000 doza srbijanska donacija Kantonu Sarajevo. To znači da je do sada iskorišteno 47,4 odsto doza, prenosi portal "Klix".

Međutim, iz Zavoda su napomenuli da je ovaj vakcinisanih posljednji put objavljen prošle sedmice i da se on u međuvremenu povećao. Najavili su da će novi podaci biti objavljeni već sljedeće sedmice.

Ukazali su da nisu ubrojani građani koji su se vakcinisali izvan FBiH odnosno izvan BiH, a taj broj nije zanemarljiv. Potcrtali su da će oni naknadno biti ubrojani. U njihovom zvaničnom izvještaju je istaknuto da još niko nije dobio drugu dozu vakcine, ali pomenuti portal navodi da je za pretpostaviti je da se i to dogodilo u međuvremenu s obzirom da kasni ažuriranje podataka.

Stanovnici KS koji su se vakcinisali van ovog kantona odnosno izvan države, to mogu elektronski prijaviti.

Najviše vakcinisanih u BPK Goražde, najmanje u USK U Unsko-sanskom kantonu je prvu dozu vakcine primila 3.541 osoba ili skoro 1,3 odsto od ukupnog broja stanovnika.

U Posavskom kanotnu je prvu dozu vakcine primilo 819 osoba ili 1,8 posto od ukupnog broja stanovnika.

U Tuzlanskom kantonu je prvu dozu vakcine primilo 6.919 osoba ili 1,5 posto od ukupnog broja stanovnika.

U Zeničko-dobojskom kantonu je prvu dozu primilo 5.827 osoba ili skoro 1,6 posto od ukupnog broja stanovnika.

U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde su prvu dozu primile 534 osobe ili 2,25 posto od ukupnog broja stanovnika.

U Srednjobosanskom kantonu je prvu dozu primila 3.671 osoba ili 1,4 posto od ukupnog broja stanovnika.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je prvu dozu primilo 4.068 osoba ili 1,8 posto od ukupnog broja stanovnika.

U Zapadnohercegovačkom kantonu je prvu dozu primilo 1.586 osoba ili 1,6 posto od ukupnog broja stanovnika.

U Kantonu Sarajevo su prvu dozu primile 5.902 osobe ili 1,4 posto od ukupnog broja stanovnika.

U Kantonu 10 je prvu dozu vakcine primilo 959 osoba ili 1,14 posto od ukupnog broja stanovnika.

Do sada su uglavnom vakcinisani radnici u zdravstvu, štićenici i zaposleni domova za starije osobe i stariji građani.

Građani i zdravstveni radnici su vakcinisani vakcinama proizvođača AstraZeneca, Pfizer i Sinovac. AstraZeneca vakcine su osigurane donacijama iz Srbije, te preko globalnog mehanizma COVAX, vakcine Pfizer su dobavljene preko COVAX-a, a Sinovac donacijom iz Turske.