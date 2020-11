U FBiH skraćena samoizolacija za lakše i srednje teške slučajeve

SARAJEVO - Federalni Krizni štab saopštio je na današnjoj konferenciji za medije nove mjere čiji je cilj sprečavanje širenja zaraze virusom korona. Najvažnije odluke tiču se obaveznog rada od kuće gdje god je to moguće i skraćivanja trajanja samoizolacije sa 14 na 10 dana za lakše i srednje teške slučajeve.

"Izolacija za blage i srednje teške slučajeve, kod osoba sa potvrđenom infekcijom, skraćuje se na 10 dana uz najmanje tri dana bez simptoma (7+3). Za sve ostale ostaje ista, 10 dana, plus tri dana bez simptoma. Kada je riječ o asimptomatskim slučajevima, izolacija je 10 dana od trenutka uzimanja uzorka", kazao je šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sanjin Musa, navodeći da se ovo ne odnosi na imunokompromitirane pacijente za koje je utvrđeno da duže izlučuju virus, njima su potrebna ili dva negativna testa ili 20 dana izolacije.

Prema naredbi Kriznog štaba, svi privredni subjekti u FBiH dužni su da organizuju rad od kuće ukoliko priroda posla to dozvoljava.

Ukoliko rad od kuće nije moguć, poslodavci su dužni organizovati klizno radno vrijeme koje podrazumijeva rad u grupama kako bi se smanjio broj ljudi u istom prostoru i ispoštovale epidemiološke mjere.

"Pozivamo sve koji rade kancelarijske poslove, a naredba će biti objavljena do večeras, da svoj rad urede na način da svi koji mogu raditi online da tako i bude, druga opcija je klizno radno vrijeme. Dakle, gdje nema prozora, razmaka od dva metra i gdje se ne nose maske organizovati rad od kuće ili u grupama", kazao je pomoćnik federalnog ministra zdravstva prim. dr Goran Čerkez, dodavši da se najviše ljudi zarazi upravo u kancelarijskim prostorima.

Čerkez i Musa su upozorili da je situacija preozbiljna, te da je ovo zadnji trenutak da pokušamo nešto svi zajedno učiniti da ublažimo rast koji imamo.

"Pozivam sve one koji ne moraju da ne izlaze vani. Ne govorimo o lockdownu, nego ljudskoj molbi. I ministar zdravlja FBiH je više puta rekao da nikakve mjere nisu izuzete, nismo doveli situaciju do lockdowna ili ograničavanja kretanja jer smo tu mogućnost dali kantonima. Mnogi su prešli incidencu od 500 koja je vrlo ozbiljna i mnoge zemlje u Evropi su išle u lockdown kad im se to desilo", rekao je Čerkez.

Musa je istakao da je sedmodnevna incidenca na 100.000 stanovnika u FBiH 281 slučaj, te da je izrazito visoka u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom i Bosansko-podrinjskom i iznosi preko 500.

"U svim drugim kantonima je veća od 100 na 100.000 stanovnika. Jedino je USK ispod 100 slučajeva na 100.000 stanovnika. Broj dnevnih slučajeva je 880 u prosjeku. Trenutno su hospitalizirane 622 osobe, a 61 je na respiratoru. Ukupan broj umrlih je 856, što je porast u 43. i 44. sedmici", kazao je Musa.

Tokom obraćanja Čerkez se osvrnuo i na obustavljanje hladnih programa u zdravstvenim ustanovama ističući da to nikako ne znači da hitni slučajevi neće biti tretirani.

"Pozvali smo sve rukovodioce zdravstvenih ustanova da obustave hladne programe jer mogu čekati, to nisu liječenje karcinoma niti hitni slučajevi. Dakle, naš poziv ne znači da smo obustavili zdravstvenu zaštitu, svi hitni slučajevi moraju biti tretirani. Isto važi i da transplantacije, ti programi su obavezni", rekao je Čerkez.

(Klix.ba)