U FBiH ukinut policijski sat

SARAJEVO - U Federaciji BiH ukinut je policijski sat, javlja televizija "N1".

Federalni krizni štab, na osnovu preporuke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donio je 21. marta naredbu o zabrani kretanja osoba na teritoriji FBiH od 18 sati do 5 ujutru.

Ovoj naredbi prethodila je Preporuka federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare za uvođenjem zabrane kretanja, na zahtjev premijera FBiH Fadila Novalića, koja je poslana Jelki Milićević, ministrici, zamjenici premijera FBiH i zapovjednici FŠCZ-a i Fahrudinu Solaku, direktoru Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i načelniku FŠCZ-a. Ukidanje policijskog sata preporučio je ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, javlja televizija "N1".

Nova Naredba Federalnog štaba civilne zaštite koja se odnosi na zabranu kretanja osobama starijim do 65 godina i mlađim od 18 godina donesena je danas. Prema ovoj naredbi, osobe starije od 65 godina moći će se kretati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 13 sati. Osobe mlađe od 18 godina moći će se kretati utorkom, četvrtkom i subotom od 14 do 20 sati.

Pero Ćiro Pavlović, portparol Vlade i Štaba civilne zastite HNK, kazao je jutros na pres-konferenciji da je dobio informaciju da je Federalni štab Civilne zaštite danas donio naredbu prema kojoj se ukida karantin.

"Federalni stožer donio odluku o ukidanju karantena. Prema informaciji koju ja imam, na jutros održanom Stožeru, donesena je ta odluka", kazao je Pavlović.