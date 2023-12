U Gazu stigla humanitarna pomoć iz BiH

SARAJEVO - Humanitarna pomoć koja je, u organizaciji Udruženja Pomozi.ba, 4. decembra iz Egipta krenula ka Palestini konačno je stigla do stanovnika Gaze.

Paketi sa hranom i vodom podijeljeni su Palestincima u mjestu Khan Younis na jugu Pojasa Gaze.

„Velika je ovo stvar da je naša hrana stigla u ratnu zonu. Iako su šleperi prešli granicu prije nekoliko dana, usljed prekida komunikacija i konstantnog granatiranja, čekalo se sa podjelom. Šta je sve bilo potrebno uraditi da bi hrana iz Egipta došla do ovih ljudi, koliko truda, rada, znoja, sekirancije, molitvi i čega sve ne, to samo nekolicina zna. Zato i kažemo da je ovo velika stvar. Tamo na terenu ovi paketi predstavljaju naše građane i poručuju ovim ljudima, očevima, majkama, nanama, dedama, djeci da znamo kako im je, znamo kroz šta prolaze i suosjećamo sa njima, jer ono što smo jučer bili mi, danas su to oni“, istakao je Elvir Karalić, osnivač Udruženja Pomozi.ba.

Do sada je Udruženje Pomozi.ba putem partnerskih organizacija u Gazu poslalo humanitarnu pomoć u vrijednosti 687.387,04 KM.

Riječ je o paketima sa vodom, hranom i medicinskim potrepštinama.

Akcija za pomoć narodu Palestine i dalje ostaje otvorena. Svi koji žele novčane donacije mogu uplatiti putem web platforme www.pomoziba.org, bankovnih i Paypal računa Udruženja, a pozivom na telefonski broj 17006, dostupan svim telefonskim bh. operaterima doniraju se 2 KM.

