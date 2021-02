U Goraždu obustavljeno testiranje na koronu

U BPK Goražde obustavljena su testiranja na korona virus jer, prema pisanju federalnih medija, iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traže pokrivanje troškova za to.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Salem Halilović potvrdio je za "Klix.ba" da su ovom kantonu obustavljena testiranja nakon zahtjeva KCUS-a da se uzorci iz BPK dostavljaju uz odobrenja Zavoda zdravstvenog osiguranja, odnosno da ova vrsta zdravstvenih usluga bude plaćena.

On tvrdi da su od početka pandemije testiranja rađena bez bilo kakve prateće dokumentacije iz ove ustanove.

"U decembru su nam poslali obavijest sa mikrobiologije da izdavanjem odobrenja pokrijemo troškove tih 10.000 testiranja koliko je, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, obavljeno u prošloj godini. Međutim, nikada iz KCUS-a nismo zvanično obaviješteni koliko to košta i koliko smo dužni, nismo imali ikakav ugovor s njima za ovu vrstu usluga, niti smo u našem finansijskom planu planirali ta sredstva jer nismo imali nikakvih ulaznih parametara. Na osnovu ugovora mi dajemo odobrenja za liječenje na KCUS-u po raznim disciplinama, ali u ovom slučaju mi nemamo nikakav ugovor. Prije nekoliko dana iz Klinike za mikrobiologiju obaviješteni smo da se uzorci više ne šalju. Niko nam nije dostavio preciznu cijenu analize jednog uzorka već smo usmeno obaviješteni da je to 80 do 100 KM, što bi za nas predstavljalo neplanirani izdatak od 800.000 do milion maraka samo za prošlu godinu", izjavio je Halilović.

Ističe da je o ovoj situaciji obavjestio kantonalnu vladu i resorno ministarstvo.

Prvi na udaru našao se Šerif Mehić, penzioner iz Goražda koji je obolio od karcinoma pluća, a koji danas nije mogao da se testira na korona virus, iako je već sutra trebao primiti terapiju na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

"Da bih imao gotov test i da bih otišao na Kliniku za hemoterapiju, prošao trijažu i sve što treba morao sam se testirati. Jutros sam bio u Kovid ambulanti gdje su mi rekli da se ne vrše testiranja. Rekli su mi da se obratim Zavodu zdravstvenog osiguranja, a oni kažu da sve ostaje po starom. Doktorica Medina Bičo u Zavodu za javno zdravstvo mi kaže da zna za taj problem, da nisu regulisani neki odnosi, da oni traže nekakve odluke. Misli li neko da ja mogu svoje liječenje odlagati? Ja imam karcinom pluća, operisan sam i trebam na zračenje. Sada mi se sve prolongira i više imam problema sa administracijom nego sa liječenjem", kaže 73-godišnji Šerif Mehić.

Dodaje da bi test mogao uraditi i na privatnoj klinici, ali to bi ga koštalo 112 KM.