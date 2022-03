U Hercegovini bukte požari kao da je sredina ljeta

TREBINJE - Požari u Hercegovini se ne smiruju, već se otvaraju nova požarišta, a od četvrtka ujutro je aktivan požar u selu Brani Do koji se, prema riječima vatrogasaca, razbuktao na sve strane.

Prema riječima Zdravka Kašikovića, komandira Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, ekipe su na terenu i jedino što mogu uraditi jeste da odbrane kuće Anđelića.

“Vatra se razbuktala na sve strane i uopšte ne možemo govoriti o dužini požarne linije, jer se požar širi na sve strane, tako da nam je izuzetno teško dejstvovati, već samo preostaje da odbranimo kuće Anđelića do kojih je vatra stigla, a što je najgore, predio je gusto obrastao šumom, tako da ne može djestvovati ni helikopter, jer voda zbog gustine krošnji ne može doprijeti do žarišta”, rekao nam je Kašiković.

On tvrdi da je požar izazvan isključivo ljudskim faktorom i neopreznim čišćenjem njiva i paljenjem poljoprivrednog otpada, a po pravilu se vatrogasci zovu tek kada se onima koji to rade vatra otme kontroli.

Trebinjski vatrogasci, osim Branog Dola, gase i požar u seoskoj regiji Zubaca, prema Crnoj Gori, gdje od srijede veče uspješno dejstvuje i helikopter Helikopterskog servisa Republike Srpske.

“Već nekoliko dana traje šumski požar na platou Zubaca, gdje je preostalo da se ugasi vatra na još jednom brdu iznad sela Grab, tako da se nadamo da će se to uskoro sanirati”, dodaje Kašiković, podsjetivši da je oko Trebinja bilo još nekih požarišta u nekoliko sela, ali su sva sanirana.

Svim ovim požarima je, tvrde vatrogasci, uzrok ljudski faktor, a na linijama požara je samo helikopterom izbačeno više od 30 tona vode.

Na drugim požarištima u Hercegovini je situacija nešto mirnija, mada vatrogasci tvrde da u ovo vrijeme nikada nije bila ovako kritična situacija, jer kiša nije padala 40 dana, trava i nisko rastinje su suvi, a vjetar širi vatru na sve strane.

“Gotovo da smo sa svake strane okruženi vatrom, ali su vatrogasci na terenu u selima Bijela Rudina, Podgorje, a na drugim lokacijama, poput mjesta Granica, Šobadine, Korita, Meka Gruda, Davidovići, uglavnom je nepristupačan teren i kada budemo u mogućnosti intervenisaćemo”, kaže Radomir Radmilović, komandir bilećkih vatrogasaca.

Na području Gacka je, prema riječima Alekse Vučkovića, komandira gatačkih vatrogasaca, situacija mnogo stabilnija, iako su još aktivni, ali pod kontrolom, požari u rejonu sela Cernica, Korita i Doluše, gdje vatrogasci još dejstvuju.

“Noćas smo imali napornu noć, naročito u Dolušama, dejstvujući do ranih jutarnjih časova, a danas je stanje dosta stabilno i u dobroj mjeri se smirio vjetar, pa ne raspiruje vatru”, kaže Vučković, dodajući da je pozitivna okolnost što trenutno gori samo nisko rastinje i šikara i to na nepristupačnom terenu, a da srećom vatra nije došla do visoke šume i četinara.