U Hercegovini se očekuje najveća količina padavina

BANJALUKA - U Republici Srpskoj od sutra do srijede, 17. maja biće nestabilno vrijeme uz čestu, ponegdje i obilnu kišu, pljuskove sa grmljavinom i jak do olujni vetar, a najveća količina padavina u tom periodu očekuje se u Hercegovini od 200 do 280 milimetara kiše po metru kvadratnom.

Na zapadu Krajine od sutra do srijede, 17. maja očekuje se od 80 do 150 milimetara kiše po metru kvadratnom, podaci su Republičkog hidrometeorlološkog zavoda.

Iz Hidrometeoroškog zavoda upozoravaju da veća količina padavina u kratkom vremenskom periodu može izazvati pojavu i izlivanje bujičnih vodotoka i oborinskih voda.

Zbog veće količine padavina očekuje se značajan porast vodostaja rijeka na slivu Une i Sane te gornjeg sliva rijeke Vrbas.

U Hercegovini će duvati jak do olujni vjetar uz udare od 50 do 70 kilometara na čas, a u utorak, 16. maja udari će ponegdje dostizati i do 100 kilometara na čas.

U višim predjelima Krajine duvaće umjeren do jak, povremeno olujni vjetar uz udare od 40 do 70 kilometara na čas.

U ponedjeljak, 15. maja veća količina padavina očekuje se na jugu i zapadu. Uveče padavine postepeno slabe i prestaju na istoku i sjeveru.

Minimalna temperatura vazduha biće od osam do 14, a maksimalna od 15 do 21, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 16. maja najviše padavina se očekuje na zapadu i jugu, a najmanje na istoku i sjeveroistoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 14, a maksimalna od 16 do 23, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 17. maja ujutru i prijepodne na zapadu i jugu će biti pretežno oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se dalje tokom dana širiti ka istoku. Uveče će padavine postepeno slabiti.

Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 13, a maksimalna od 15 do 22, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.