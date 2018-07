U Hrvatskoj crveni meteoalarm zbog vrućina, BiH i Srbija "u žutom"

ZAGREB - Meteoalarmov crveni alarm upaljen je danas na području cijele hrvatske jadranske obale, od Istre do krajnjeg juga kao i za Dalmatinsku zagoru.

Prema karti Meteoalarma, upravo je hrvatski dio Jadrana danas najopasnije mjesto u Evropi, jer je crveni meteoalarm samo tu upaljen, prenio je Index.hr. Prema najavi meteorologa, temperature će tokom dana ići i do 35 stepeni Celzijusovih.

U Dalmaciji se i sutra očekuju temperature slične današnjim.

U isto vrijeme u BiH je danas i sutra na snazi žuti meteoalarm sa upozorenjem na grmljavinsko nevrijeme.

Žuti meteoalram se pali kada vrijeme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Prognoza vremena za Srpsku za sutra

Malo do umjereno oblačno i sunčano, a popodne uz razvoj oblaka nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Ujutro pretežno sunčano uz lokalno malu, ponegdje na istoku i umjerenu oblačnost. Tokom dana umjeren i pojačan razvoj oblačnosti donosi povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, najprije na istoku, a kasnije popodne i u većini krajeva. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 16°C do 22°C, na jugu oko 24°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25°C do 31°C, na jugu i krajnjem sjeveroistoku do 35°C.

Prognoza vremena za naredna tri dana

U Četvrtak(02,08): Ujutro malo i umjereno oblačno , a na sjeveru uz rijeku Savu uz oblačnije vrijeme moguć pokoji pljuak sa grmljavinom. Tokom dana u Hercegovini i na jugozapadu zemlje sunčanije i toplije u ostalim krajevima umjereno, ponegdje i pretežno oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, češćim u istočnim krajevima. Minimalna temperatura vazduha od 16°C do 22°C, na jugu do 25°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27°C do 31°C, na jugu do 35°C.

U Petak(03.08): U petak ujutro na jugu sunčano u ostalim krajevima umjereno, a na sjeveru pretežno oblačno ponegdje sa kišom ili pljuskom. Tokom dana promjenljivo i nestabilno vrijeme, mjestimično uz kišu i pljusak sa grmljavinom, dok će na jugozapadu i jugu biti sunčanije. Minimalna temperatura vazduha od 15°C do 21°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25°C do 32°C, na jugu i sjeveroistoku do 34°C.

U Subotu(04.08): Ujutro pretežno vedro i sunčano. Tokom dana stabilnije vrijeme i pretežno sunčano uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 14°C do 20°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 33°C, na jugu do 35°C.

Srbija u "žutom",Topola i Mladenovac bili poplavljeni

U Srbiji će i danas biti nestabilno vrijeme. Smjenjuju se oblaci i sunce, a na teritoriji cijele zemlje na snazi je žuti meteo-alarm.

Kako je objašenjeno sa sajtu RHMZ, to znači da vrijeme može da bude opasno (potencijalno).

Inače, meteo-alarm je bio na snazi i u ponedeljak. Nevreme je bilo u Novom Pazaru, a od udara groma oštećena je džamija.

Meštani kraljevačkih naselja Beranovac i Jovac, treći put za nedelju dana bore se sa poplavama.

Oluja je pogodila i Topolu, a u Mladenovcu je dio centra grada bio poplavljen.