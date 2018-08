U Istočnom Novom Sarajevu održana "Prava parada ponosa"

Istočno Sarajevo - U Istočnom Novom Sarajevu večeras je prvi put održan porodični defile pod nazivom "Prava parada ponosa", čiji je cilj promocija porodice kao osnovne ćelije društva i podizanje svijesti o natalitetu.

Jedan od članova nevladine organizacije "NJu step" Časlav Vitković izjavio je novinarima da je organizacija nastala s ciljem da kroz rad i aktivnosti utiče na poboljšanje položaja mladih u društvu.



"Jedna od naših prvih akcija je upravo `Prava parada ponosa`, gdje je osim defilea učesnika, pripremljen raznovrstan i bogat sadržaj za mališane. To podrazumijeva radionice, dječiju predstavu, maskote omiljenih likova iz crtanih filmova sa kojima će se djeca fotografisati. U planu je da ovakvu akciju organizujemo i u drugim gradovima Republike Srpske", izjavio je Vitković.



Predsjednik Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo Aleksandar Glavaš istakao je da su djeca najveće bogatstvo i da se ova lokalna zajednica može pohvaliti činjeniciom da ima pozitivan prirodni priraštaj.



"Mislim da je danas Istočno Sarajevo najljepši grad u Republici Srpskoj i nadam se da će ovakve manifestacije biti organizovane i u drugim gradovima, jer je porodica osnovna ćelija društva i mi moramo mnogo da radimo na njenoj promociji", istakao je Glavaš.



On je dodao i da je pohavalno što su organizatori upravo mladi ljudi koji su prepoznali problem bijele kuge u Srpskoj, jer će upravo oni i zasnivati porodice.



Glavaš je još jednom izrazio očekivanje da će ovo da postane tradicionalna akcija u Istočnom Sarajevu, možda i brend grada koji će jasno govoriti o tome da su građani Istočnog Sarajeva svjesni značaja porodice i nataliteta.



U prvoj "Pravoj paradi ponosa" učestvovalo je nekoliko stotina građana koji su šetnju započeli u Spasovdanskoj ulici, a zatim se uputili do Parka Gavrila Principa, gdje je bilo oganizovano druženje djece sa omiljenim junacima iz crtanih filmova, među kojima su bili Maša i Medo, Miki Maus i Mini, Betmen, Supermen i drugi.



Organizator skupa je nevladina organizacija "NJu step", a pokrovitelj predsjednik Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo.