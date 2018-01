U Jasenovcu obilježen Međunarodni Dan sjećanja na žrtve Holokausta

KOZARSKA DUBICA - Međunarodni Dan sjećanja na žrtve Holokausta - 27. januar obilježen je danas u Spomen-području "Donja Gradina" u Kozarskoj Dubici polaganjem vijenaca na spomen-obilježje žrtvama logora Jasenovac i otvaranjem izložbe predmeta, dokumenata i fotografija koji svjedoče o žrtvama ustaških zločina genocida i Holokausta u NDH i njenom najvećem logoru Jasenovac.

Predsjednik Odbora za Donju Gradinu Darko Banjac izjavio je da je ovo najveće stradanje srpskog naroda i da se o tome mora govoriti iz godine u godinu, da se to sjećanje ne zaboravi, jer je srpski narod podnio jednu od najvećih žrtava u Drugom svjetskom ratu na Balkanu, a i u svijetu.



Banjac je naveo da je srpski narod drugi po brojnosti koji je stradao u logorima u Drugom svjetskom ratu, te napomenuo da je u sistemu koncentracionog logora Jasenovac bio jedini logor za djecu u kojem je mučki ubijeno više od 20.000 djece.



"U sistemu logora Jasenovac stradalo je više od 700.000 žrtava, ljudi, zbog druge nacije, vjere, samo zato što nisu bili isti kao neki tamo drugi", rekao je novinarima Banjac.



Banjac je naglasio da je suština onog što se događalo u koncentracionom logoru Jasenovac da zločin nisu činili pripadnici njemačkih jedinica nego pripadnici ustaških jedinica NDH i da je to taj kamen spoticanja na Balkanu, jer je očigledno da još nema volje i želje za priznavanjem istine.



Komentarišući reakcije iz Hrvatske na izložbu "Jasenovac-pravo na nezaborav", koju je Srbija postavila u UN, Banjac je rekao da Hrvatska želi da negira jedan veliki zločin.



On smatra da bi mnogo brže došlo do pomirenja kada bi oni bili spremni da priznaju istinu, šta se dogodilo na ovim prostorima za vrijeme Drugog svjetskog rata od strane Nezavisne Države Hrvatske i pripadnika hrvatskog naroda.



Banjac je istakao da davanje imena ulica po ljudima koji su činili zločine nad srpskim narodom nije put ka pomirenju.



"To je vrlo jasna stvar i meni je žao što Hrvatska nikako ne može da se otrgne od svoje prošlosti, da prizna šta je rađeno i da se okrene ka budućnosti", naglasio je Banjac.



On je rekao da Republika Srpske uz podršku Srbije mora da učini sve da se ovo otrgne od zaborava, da se nikada ne zaboravi i da buduće generacije znaju da je srpski narod drugi narod po stradanju u Drugom svjetskom ratu.



Banjac je istakao potrebu da se nikada ne zaboravi da je na ovom prostoru, u Donjoj Gradini, pobijeno mnogo ljudi, nedužne djece, da su to radile njihove komšije, što nikada ne smije biti zaboravljeno.



Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić ponovio je da se zločini i žrtve na ovom mjestu ne smiju zaboraviti niti oprostiti, ali i da želje za osvetom nema i neće biti.



"Ono što ne smijemo zaboraviti jeste da poštovanje prema svim žrtvama bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost mora biti isto", istakao je Reljić.



Banjac, načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić sa saradnicima, te predstavnici opštinskih odbora SNSD-a i DNS-a Kozarska Dubica danas su položili vijence na platou Spomen-područja "Donja Gradina".



U izložbenoj sali Spomen-područja Donja Gradina danas je otvorena izložba predmeta, dokumenata i fotografija koje svjedoče o žrtvama ustaških zločina genocida i Holokausta u NDH i njenom najvećem logoru Jasenovac.



"Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta domaćoj javnosti će prvi put na ovoj izložbi biti predstavljeni predmeti koji su prikupljeni na inicijativu naše ustanove, koja je pokrenuta 2016. godine", rekla je novinarima direktor Javne ustanove Spomen–područje Donja Gradina Tanja Tuleković.



Ona je potvrdila da su izloženi predmeti konzervisani u Etnografskom muzeju u Beogradu i da su prošle godine činili sastav izložbe "Jasenovac-pravo na nezaborav", koja je otvorena u NJujorku.



Tulekovićeva je precizirala da su danas izloženi predmeti izrađivani prije rata u Bačićevoj ciglani, koja je bila mjesto od kojeg su ustaše formirale koncentracioni logor Jasenovac pod izgovorom da će tu logoraši nešto raditi, a izrađivali su cigle kojima su zazidani unutar logora, te oruđa i oružja kojima su bili ubijani.



"Ovdje su izloženi i žičani okovi kojima su logoraši vezani prije odvođenja na gubilišta u Donjoj Gradini. Imamo i dopisne karte koje su logoraši slali svojoj porodici, ali samo uz uslov da se `lijepo ponašaju` u samom logoru", dodala je Tulekovićeva.



U zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina. Među njima, život je izgubilo 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo i 20.000 djece.