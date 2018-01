U Kantonalnoj bolnici u Bihaću zbog nedostatka anestetika obavljaju samo hitne operacije

BIHAĆ - U Kantonalnoj bolnici u Bihaću trenutno se obavljaju samo operacije u hitnim slučajevima, dok su svi ostali operativni zahvati na čekanju zbog nedovoljne količine anestetika kojima raspolažu, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustanove.

U pismenom saopćenju istaknuto je kako će ova situacija ubrzo biti prevaziđena te da je do problema došlo zbog nerazriješenih odnosa sa dobavljačima.

Istovremeno, demantovali su informaciju da se zbog nedostatka anestetika ne obavljaju nikakve operacije u toj zdravstvenoj ustanovi, pa čak ni one hitne.

O ovoj temi juče nismo uspjeli razgovarati s direktorom Kantonalne bolnice Smailom Derviševićem, koji je bio nedostupan za komentar.

Inače, ova zdravstvena ustanova se već duže vrijeme, zbog velikih dugovanja prema dobavljačima, susreće s problemom u nabavci neophodnih lijekova, te medicinskog, sanitetskog i drugog materijala. Ukupni akumulirani deficit bolnice iznosi oko 14 miliona maraka, a ovi finansijski problemi planiraju se riješiti kreditnim zaduženjem.

Vlada USK je krajem prošle godine dala zeleno svjetlo Kantonalnoj bolnici za zaduženje u iznosu od 13 miliona maraka, ali se procjenjuje kako bi zbog administrativnih procedura kredit mogao biti operativan tek u maju.

Bolnica bi trebalo da se zaduži, a garant kredita će biti Zavod zdravstvenog osiguranja USK kroz svoje redovne mjesečne tranše, koje bi bile uvećane za 123.000 maraka, koliko bi iznosila jedna mjesečna rata na iznos kredita. Dervišević je ranije u nekoliko navrata isticao kako je to jedini spas za ovu zdravstvenu ustanovu s obzirom na to da je finansijska situacija alarmantna i teška, te se u velikoj mjeri odražava na normalno poslovanje. Dodatni problem u svemu je i to što bolnica i dalje radi sa smanjenim kapacitetima, s obzirom na to da još nisu obnovljeni svi odjeli stradali u velikom požaru prije nešto više od dvije godine.