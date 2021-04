U Prijedor stižu vakcine, nastavlja se revakcinacija

PRIJEDOR - U Domu zdravlja Prijedor danas će drugu dozu vakcine Sputnjik V primiti građani koji su trebalo da je dobiju od 12. do 14. aprila, najavljeno je iz ove zdravstvene ustanove.

U saopštenju je navedeno da prvih 500 doza vakcina druge komponente stiže danas u 9.30 časova u Prijedor.

Početak revakcinacije zakazan je za 10.00 časova u Sportskoj dvorani "Mladost" i to od 10.00 do 11.00 časova za građane koji su na rasporedu bili 12. aprila, od 11.00 do 13.00 časova za one koji su bili na rasporedu 13. aprila, a od 13.00 do 16.00 časova za one koji su bili na rasporedu 14. aprila.

Osobe koje dolaze na vakcinaciju obavezne su da sa sobom donesu ličnu kartu i karton vakcinacije koji su dobili nakon prve doze.

"Ovim putem apelujemo na sve građane Prijedora koji su u prethodnom periodu primili prvu dozu vakcine Sputnjik V i čekaju revakcinaciju, da će druga doza biti obezbijeđena za sve građane i da nije potrebno da sutra dolaze na ovu lokaciju, ukoliko nisu navedenih dana, tačnije 12, 13. i 14. aprila, trebalo da prime drugu dozu", navedeno je u saopštenju.

Revakcinacija će biti nastavljena i danas će biti objavljena satnica za lica koja je trebalo da budu revakcinisana 15, 16. i 19. aprila.