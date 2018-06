U Prijedoru puni svi stanovi za iznajmljivanje

PRIJEDOR - Potražnja stanova za iznajmljivanje u Prijedoru je daleko veća od ponude, što bi moglo uticati na rast kirija u gradu na Sani.

Za razliku od Prijedora, u Banjaluci odnos ponude i potražnje skoro je ravnomjeran, iako su izuzetno traženi povoljniji, odnosno klasično opremljeni stanovi, za razliku od luksuznih stanova, za koje pršti od ponuda, a koji su većinom prazni.

Dragan Gruban iz agencije "Agent Enex" u Prijedoru i urednik Facebook stranice Dom.ba, kaže da stanova za iznajmljivanje u Prijedoru skoro da nema.

"Velika je pomama za stanovima za iznajmljivanje, tako da ih je teško naći. Stalno se povećava broj ljudi koji se sa sela naseljavaju u gradu, zatim su tu mladi bračni parovi koji traže stan, a ljudi se teško odlučuju da izdaju stan, jer se dešava da ostaju dugovi režija i opterećenja u stanu", rekao je Gruban.

On je naglasio da je trenutno takva situacija u Prijedoru, da su skoro svi stanovi za iznajmljivanje u agenciji popunjeni te je većina stanova koji se izdaju godinama i dalje zauzeta i niko se iz njih ne iseljava pa čim se neko iseli, useli se neko drugi.

"Kirija se kreće od 200 do 300 KM, garsonjere su oko 200 KM, a dvosobni stanovi oko 300 KM plus režije. Cijene su sada u malom porastu zbog velike potražnje te imamo situaciju gdje ljudi u centru grada iznajmljuju garsonjere za 200 do 250 KM, a neki i više", ističe Gruban.

Dodao je da bi trebalo pojačati gradnju zgrada u Prijedoru, jer je velika potražnja.

"Konstantno se susrećemo sa ljudima koji traže da kupe garsonjere i stanove do 65 kvadrata i sve diktira kupovna moć", dodao je Gruban.

Stanislava Ligka, vlasnik "Saga" nekretnina Banjaluka, kaže da su u Banjaluci najtraženiji stanovi cija kirija iznosi do 400 KM, kada se radi o dugoročnom iznajmljivanju.

"Ponuda stanova je dosta velika, a najviše su traženi stanovi do 400 KM, koji su klasično opremljeni i ponuda takvih stanova je manja nego što se traži, dok je ponuda luksuznih stanova veća nego što je potrebno. U zadnje vrijeme pojavilo se dosta opremljenih stanova koji su mnogo skuplji i oni iskaču iznad mogućnosti građana, to jest ljudi ne mogu to da plate", rekla je Ligka.