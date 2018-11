U Prnjavoru uručeni ključevi stanova za 14 porodica poginulih i RVI

PRNJAVOR - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Prnjavoru uručila ključeve stanova za 14 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, čime je kompletiran projekat stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija u ovoj opštini.

Vrijednost radova je 392.237 KM. Izgradnju objekta finansiralo je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Opština Prnjavor je u projektu, obezbjeđenjem lokacije, građevinske i upotrebne dozvole, tehničke dokumentacije i infrastrukture objekta učestvovala sa oko 220.000 KM.

Cvijanovićeva je rekla da je ovo bio veliki projekat koji je nosio određena finansijska opterećenja, a realizovan je u proteklih 10 godina.

"Ovdje postoji još jedan broj porodica koje zaslužuju da budu stambeno zbrinute. One nisu bile uključene u ovaj program i biće postepeno, kao što je to slučaj i sa drugim opštinama širom Republike Srpske, uključivane pojedinačno ili na nekom regionalnom nivou", navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je uvijek zadovoljstvo kada institucije mogu da urade važan posao za građane Republike Srpske.

"Ovaj projekat smo počinjali u vrijeme prije svjetske krize, sa puno optimizma da će sve biti završeno i brzo i lako, međutim teške godine nakon toga i finansijski pritisci za Srpsku su bili opterećujući, ali sam zadovoljna što realizacija ovog programa nikada nije prestala. U ovih 10 godina širom Republike Srpske izgrađene su mnoge stambene jedinice, a bilo je i dosta korisnika novčane pomoći", rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da će današnji događaj značiti novi početak za ove porodice.

"Vlada Republike Srpske nastaviće da radi. Važno je da smo zajedno, jer kada smo zajedno onda možemo sve", rekla je predsjednik Srpske.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da je Vlada Srpske u programu od 2008. do 2018. godine u opštinu Prnjavor uložila oko 4,5 miliona KM na ime stambenog zbrinjavanja.

"Zbrinuto je 357 korisnika - urađeno je 68 stanova i dodijeljeno je 289 novčanih pomoći u iznosu do 8.000 KM", naveo je Savanović.

Prema njegovim riječima, u Prnjavor je do sada uloženo oko 6,5 miliona KM kada se uzmu u obzir i druga izdvajanja za tu opštinu, uključujući oko 360.000 KM za socijalno zbrinjavanje ljudi koji su ostali bez posla u procesu stečaja i likvidacije iz tri preduzeća gdje je bilo oko 325 radnika, te izdvajanja za banjsku rehabilitacija, jednokratne novčane pomoći, zapošljavanje posredstvom Zavoda.

Savanović je naveo da će biti procijenjene potrebe opštine Prnjavor po svim elementima i da su Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo spremni da pomognu u poboljšanju životnog standarda.

On je podsjetio da u Republici Srpskoj još jedan broj porodica poginulih i ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije nije stambeno zbrinut.

"Najvjerovatnije će nova Vlada usvojiti novu uredbu koja će to definisati i riješićemo njihov problem. Od 1999. do 2018. godine zbrinuli smo 8.274 korisnika u Republici Srpskoj - urađeno je 3.360 stambenih jedinica i dodijeljeno je 4.914 jednokratnih pomoći do 8.000 KM", precizirao je Savanović.

On je naglasio da je Vlada Srpske pokazala odgovornost prema porodicama koje su najzaslužnije za stvaranje Republike Srpske.

"Oko 90 odsto slučajeva je riješeno, a ostatak će najvjerovatnije biti riješen u narednom mandatnom periodu. Potpuno ćemo zbrinuti porodice poginulih i ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije kako je Zakon o pravima boraca i porodica poginulih predvidio", rekao je Savanović.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš izrazio je uvjerenje da će ova lokalna zajednica zajedno sa Vladom Republike Srpske i sa predsjednikom Srpske nastaviti da rješava i druge probleme.

"Republika Srpska i njeni predstavnici misle o svojim građanima, o najosjetljivijoj kategoriji stanovništva", rekao je Tomaš.

Među 14 porodica koje su danas stambeno zbrinute je i Nada Jović, koja je izbjegla iz Maglaja.

"U Vojsci Republike Srpske sam bila tri mjeseca u sanitetu. Teško sam ranjena, imala sam devet operacija. Ovo danas za mene znači mnogo", kaže Jovićeva.

U opštini Prnjavor ovo je druga zgrada namijenjena za trajni smještaj boračkih kategorija. U martu 2010. godine stanove je dobilo 40 porodica, a vrijednost tog projekta iznosila je više od 2.700.000 KM.