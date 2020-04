U RS ukinuti popusti pri registraciji vozila

BANJALUKA - Građane Srpske koji su prethodnih dana registrovali vozila dočekao je hladan tuš, jer osiguravajuće kuće više ne odobravaju popuste za ovu uslugu.

Do ponedjeljka su, naime, brojna osiguravajuća društva davala popuste na polisu osiguranja, na način da, kada je, recimo, polisa iznosila 250 maraka, vlasnik vozila bi je dobijao jeftinije za 10 odsto, 20 odsto ili čak i više od toga.

Takvih pogodnosti više nema, a vozači su ogorčeni što se to dešava baš u doba kada im je zbog situacije u kojoj se nalazimo bitna svaka marka.

"Prije tri dana registovala sam automobil i očekivala sam da će me to koštati, recimo 400 do 450 KM. Međutim, iz osiguravajuće kuće su mi rekli da sada plaćam skuplje jer su svi popusti ukinuti zbog novonastale situacije", rekla je za "Nezavisne novine" jedna Banjalučanka.

Ovo joj je, dodaje, prva registracija tog vozila, ali budući da već ima još jedno registrovano na njeno ime, nikako nije očekivala da ta cijena premaši 500 KM.

"Bukvalno su mi rekli da je, eto, 'loš tajming' i da je prije samo nekoliko dana bila jeftinija registracija, a sada me je izašla oko 530 KM. Stvarno sam šokirana, jer je to veliki udar na potrošače i umjesto da nam olakšaju u ovoj situaciji, oni se pravdaju 'novonastalom krizom'. A šta je sa krizom kroz koju mi prolazimo, to nikog ne zanima, jer svi preko nas građana pokrivaju gubitke", navela je ona.

Više agenata koji se bave registracijom vozila potvrdilo je priču ove Banjalučanke, s tim što su insistirali na anonimnosti.

"Jeste, tačno je. Od ponedjeljka sam ukinuo popust. Koliko sam upućen, to je dogovor između svih osiguravajućih kuća. Uglavnom, sada vlasnici vozila plaćaju punu cijenu, onu koja je propisana", rekao nam je jedan od agenata.

Drugi agent ne zna koji je razlog za ovu odluku, niti do kada će ona trajati.

"Jedinstvene su tarife, odnosno vlasnicima vozila neće se odobravati dodatni bonus na onih 50 odsto. Taj dodatni bonus je iznosio, recimo, 10 odsto, 20 odsto, 35 odsto ili više. Ukinuo sam takav popust", pojašnjava naš sagovornik.

Stav smo pokušali dobiti i iz Agencije za osiguranje RS, ali nam na naš upit do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nije odgovoreno.

Naša saznanja potvrdio je Milomir Durmić, predsjednik Skupštine Udruženja osiguravajućih društava RS, koji kaže da takvi popusti nisu nikada ni bili nešto što se zvanično radilo na tržištu osiguranja, već je u zadnje vrijeme, kako navodi, takav trend kod nekih kuća dostigao sumu koja je počela da ugrožava njihov rad.

"Upućen je stoga dopis svim društvima koja ne rade u skladu sa procedurama da se vrate tome i pridržavaju zakonskih okvira, propisanih tarifa i cjenovnika u pružanju usluga u obaveznom osiguranju u saobraćaju", rekao je Durmić.

Po Durmićevim riječima, svim osiguravajućim društvima je skrenuta pažnja da u ovoj situaciji vanrednih okolnosti posluju u zakonskim okrivima.

"I Agencija za osiguranje RS je uputila upozorenje svim osiguravajućim društvima da se moraju ponašati u skladu sa zakonskim okvirima. A Udruženje osiguravajućih društava RS poslalo je obavještenje i smjernice svim svojim članicama da se ponašaju u duhu toga i duhu trenutne situacije", navodi Durmić.

On tvrdi da je osiguravajućim društvima smanjena privredna aktivnost, a na pitanje imaju li argumente oni koji pomisle da će se sad povećati stepen učešća neregistrovanih vozila u saobraćaju, jer je ova situacija pogodila svakoga, a ne samo osiguravajuća društva, Durmić kaže da se ni hljeb ne može dobiti bez novca.

"Potpuno mi je jasno, ali, evo, vi uđite u pekaru, pa uzmite hljeb i nemojte ga platiti. Uđite u market i kupite litar mlijeka i nemojte ga platiti. To je van pameti", rekao je Durmić, te dodao da svako može da vozi neregistrovano vozilo, ali ako ga zaustavi policija i napiše prekršaj, materijalno će i krivično odgovarati.

Inače, prema podacima Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, broj registrovanih automobila u Srpskoj je i u 2019. godini, kao i prethodnih, imao trend rasta.