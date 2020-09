U RS zaraženo 211 djece i mladih uzrasta do 19 godina

BANJALUKA - U Republici Srpskoj trenutno je virusom korona zaraženo 211 djece i mladih uzrasta od pet do 19 godina, što čini 7,4 odsto ukupnog broja aktivnih slučajeva, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo.

Epidemiolog Jela Aćimović rekla je na konferenciji za novinare u Banjaluci da je trenutno na virus korona pozitivno 41 dijete uzrasta do pet godina, 81 uzrasta od šest do 14 godina, te njih 89 uzrasta od 15 do 19 godina.

Prema njenim riječima, u Republici Srpskoj nije prijavljen nijedan slučaj prenošenja virusa unutar škole između učenika.

"Posljednji slučaj zaraze među učenicima i prosvjetnim radnicima imamo u Banjaluci, gdje je učiteljica zaražena nakon što je za jednog učenika utvrđeno da je pozitivan na virus korona, ali još nismo utvrdili da li je to taj izvor ili je postojao još neki", rekla je Aćimovićeva.