U Sanskom Mostu moguće poplave gore nego prije pet godina

SANSKI MOST - U Sanskom Mostu danas je na sjednici Štaba Civilne zaštite proglašeno stanje prirodne nesreće zbog najava da bi ovogodišnje poplave mogle biti gore nego one iz 2014. godine kada je Sanski Most bio bukvalno pod vodom.

Na ovakav potez opštinske vlasti odlučile su se zbog prognoza Federalnog štaba Civilne zaštite i Hidrometeorološkog zavoda FBiH da bi zbog obilnih kiša vodostaj Sane i pritoka mogao rasti do nevjerovatih 570 centimetara što je pola metra više u odnosu na vodostaj iz 2014. godine.

Zbog toga su donesene mjere da se krene sa izgradnjom odbrambenih nasipa na kritičnom dijelovima oko rijeke Sane. Donesena je odluka da škole sutra ne rade, prenosi "Klix.ba".

Opštinski načelnik Faris Hasanbegović pozvao je građane da ne stvaraju paniku, ali da budu oprezni. Na opštini će Civilna zaštita i nadležne službe zbog vanredne situacije raditi 24 sata.