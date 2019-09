U Sarajevu danas "Dan tradicionalne porodice", sutra parada ponosa

SARAJEVO - U Sarajevu će danas biti održan "Dan tradicionalne porodice", kao odgovor na organizovanje prve "parada ponosa" u ovom gradu.

Zbog ove manifestacije, koju organizuje nevladina organizacija "Svjetlo", biće obustavljen saobraćaj u najužem centru grada od 13.00 do 16.00 časova.

Planirano je da učesnici manifestacije šetaju od Vječne vatre do Parlamentarne skupštine.

Za sutra su u Sarajevu najavljeni prva "parada ponosa" pod nazivom "Ima izać`", kao i skup protivnika promovisanja LGBT ideja, koji organizuje Inicijativa "Iskorak".

Učesnici "parade ponosa" od 12.00 do 14.00 časova šetaće od Vječne vatre do Marin dvora, dok je okupljanje protivnika parade zakazano od 10.00 do 11.30 časova na lokalitetu parka Ciglane.

Federalni mediji ranije su javili da će za obezbjeđivanje javnog reda i mira u Sarajevu biti angažovano 1.100 policajaca iz više federalnih kantona, te iz Direkcije za kooridnaciju policijskih tijela, a "paradu ponosa" će obezbjeđivati i snajperisti koji će biti raspoređeni na krovovima zgrada pored rute kretanja.

Organizatori su ispunili zahtjev MUP-a Kantona Sarajevo o angažovanju privatne agencije za obezbjeđenje, pa će učesnike parade dodatno obezbjeđivati i 150 pripadnika obezbjeđenja, a biće postavljene i betonske prepreke u sporednim ulicama.

Najavljeno je da će u povorci učestvovati veliki broj lica iz političkog i javnog života, među kojima i američki ambasador u BiH Erik Nelson.