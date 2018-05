U Srpskoj 1.700 oboljelih od multiple skleroze

BANJALUKA - U Republici Srpskoj ima oko 1.700 oboljelih od multiple skleroze, dok je na terapijama i imunomodelatorima 75 ili manje od pet odsto oboljelih, rekao je predsjednik Udruženja multiple skleroze Srpske Miroslav Vukomanović.

Vukomanović je naveo da se na terapijama nalazi vrlo malo pacijenata i apelovao na Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja da se taj broj poveća.

On je, povodom obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze u Banjaluci, izjavio novinarima da se tok bolesti zaustavlja terapijama, uz pomoć kojih oboljeli mogu normalno da žive, rade i obezbjeđuju egzistenciju porodici.

Vukomanović je napomenuo da terapije koštaju od 20.000 do 30.000 KM i više na godišnjem nivou po pacijentu, dodavši da je nedostatak sredstava razlog zbog kojeg svi oboljeli u Srpskoj nisu na terapijama.

"Početkom oktobra prošle godine razgovarali smo sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja i uputili dopis resornom ministarstvu, te tražili povećanje terapije na 10 odsto, za šta su nam dali podršku, ali od nove godine sve stoji", naveo je Vukomanović.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske Vlado Đajić istakao je da ova zdravstvena ustanova ulaže maksimalne napore kako bi pacijenti oboljeli od multiple skleroze imali najbolji mogući tretman.

"Nama je prioritet da što ranije postavimo dijagnozu ovog oboljenja i pronađemo što adekvatniju terapiju", izjavio je Đajić novinarima.

On je dodao da su pacijenti oboljeli od multiple skleroze u UKC-u smješteni u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama i da imaju, kako je rekao, najbolji konfor u regionu.

Đjić je, osvrćući se na dijagnostiku, napomenuo da je UKC ovih dana raspisao tender kako bi bili nabavljeni najsavremeniji aparati za postavljanje dijagnoze - evocirani potencijali i najnovija magnetna rezonanca koja bi trebalo da stigne tokom narednih nekoliko mjeseci.

Neurolog na Klinici za neurologiju UKC-a Sanja Grgić naglasila je da je na ovoj klinici u potpunosti obezbijeđeno da pacijenti oboljeli od mutiple skleroze u Srpskoj imaju potpunu dijagnostiku kao u bilo kom centru u svijetu.

"Da li dobijaju terapiju i u kojem broju - na to ne možemo u ovom momentu da utičemo, budući da je riječ o skupim lijekovima. Apelovali smo na Ministarstvo zdravlja i Fond, one koji mogu da odlučuju o tome i imamo podršku koja se pretočila u to da se pet odsto pacijenata liječi na godišnjem nivou, što je veoma malo i tako je i na nivou cijele BiH", kaže Grgićeva koja je i nacionalni koordinator za multiplu sklerozu u Srpskoj.

Ona je rekla da je od prošle godine od ove bolesti oboljelo i šest pacijenata od 14 do 16 godina, čija je klinička slika drastično alarmantnija, dodavši da ovi pacijenti odlaze u Beograd.

"Da bismo to spriječili, moramo početi liječiti i djecu, a u ovom momentu nemamo dovoljno lijekova", rekla je Grgićeva i dodala da niko nije zaštićen od ove bolesti, koja je sve češća kod mladih.

Ona je navela da je činjenica da je Republika Srpska poslije rata prešla iz zone niskog u zonu vrlo visokog rizika, te da uslovi i način života, ishrana, stres, virusi, kao i sve na mikro i makro sistemu, uz genetsku predispoziciju, znatno utiču na razvoj multiple skleroze.

Ona je naglasila da je znatno povećan broj oboljelih od ove bolesti na području republika bivše Jugoslavije, te da svi pacijenti imaju liječenje u Crnoj Gori, kao i u članicama EU Sloveniji i Hrvatskoj.

Udruženje multiple skleroze Republike Srpske, uz podršku UKC-a, danas je na Trgu Krajine obilježilo Svjetski dan multiple skleroze, te su tim povodom građanima dijelili promo-materijale koji sadrže informacije o ovoj bolesti kako bi se skrenula pažnja javnosti na ovu bolest i oboljele.

Multipla skleroza je najčešća upalna autoimuna demijelinizacijska bolest srednjeg nervnog sistema. Pretežno je riječ o oboljenju koje pogađa mlađe, a kod većine bolesnika znaci oboljenja se javljaju između 20. i 45. godine života, rijetko prije 15. i nakon 55. godine života.

Početni simptomi su najčešće subjektivne smetnje čula, smanjenje oštrine vida, gubljenje snage u jednom ili više ekstremiteta, udvojene slike, poremećaji ravnoteže, vrtoglavica, smetnje kontrole mokrenja i stolice. Mogući su i poremećaji koordinacije pokreta, premor, isprekidan govor, pojava spasticiteta, mentalni poremećaji i depresivne tegobe.