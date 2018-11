U Srpskoj godišnje od karcinoma testisa oboli oko 40 muškaraca

BANJALUKA - U Republici Srpskoj svake godine od karcinoma testisa oboli od 30 do 40 muškaraca, a od karcinoma prostate između 250 i 350, rekao je specijalista urolog iz Klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Dušan Todić.

Todić je rekao novinarima u Banjaluci, povodom obilježavanja novembra kao mjeseca borbe protiv karcinoma testisa i karcinoma prostate, da se karcinom prostate najčešće javlja u starijoj životnoj dobi, iznad 65 godina, te je na prvom mjestu po učestalosti javljanja i na drugom po stopi mortaliteta.

On je naveo da je u posljednjih nekoliko decenija broj novooboljelih od karcinoma testisa udvostručen, te u odnosu na broj ukupnih malignih oboljenja kod muškaraca zastupljen do dva odsto, i najčešće su to muškarci od 15 do 35 godina starosti.

"Veoma je važna prevencija i rani skrining bolesti. Najbitniji simptom je bezbolna kvržica na testisu. Neohodno je da se muškarci samopregledaju", napomenuo je Todić.

Specijalista onkolog iz Klinike za onkologiju UKC-a Radmila Rašeta rekla je da je tumor testisa jedini tumor koji je potencijalno izlječiv kada je bolest metastatska.

Ona je naglasila da ova ustanova podržava humanitarnu akciju za pomoć oboljelima koju već tradicionalno organizuje neformalno udruženja građana "Superbrke".

Generalni direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić istakao je da su ovakve akcije veoma značajne za unapređenje zdravlja.

"UKC ima najsavremenije aparate za skrining i dijagnostiku ovih oboljenja", dodao je Đajić.

Predstavnik Udruženja "Superbrke" Zoran Šišić rekao je da je udruženju veoma važna podrška UKC-a, te da su povodom mjeseca borbe protiv karcinoma testisa i karcinoma prostate organizovali niz akcija s ciljem prikupljanja sredstava za dvojicu oboljelih.