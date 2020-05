U Srpskoj narednih dana nestabilno sa kišom

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana biće nestabilno i promjenljivo vrijeme, sa kišom mjestimično i kraćim sunčanim periodima, te najvišom temperaturom do 22 stepena Celzijusova, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Noćas će biti kiše mjestimično u centralnom pojasu, gdje je moguća i grmljavina, na sjeveru su mogući pljuskovi, a na jugu suvo.

Sutra će biti česti kiša, pljuskovi i grmljavina, sa uslovima za lokalne nepogode praćene jakim vjetrom i pojavom sugradice i grada.

Uveče će biti lokalnih pljuskova na istoku i sjeveroistoku.

U ostalim predjelima uglavnom suvo, a na jugu vjetrovito.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, tokom dana jak, a na jugu se očekuje i jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od sedam do 12, a najviša dnevna od 11 do 16, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

U srijedu, 27. maja, prije podne će biti povremenih pljuskova, prvo na sjeveru, a zatim u centralnom pojasu, a tokom dana i mjestimično kraćih sunčanih perioda.

Kasnije poslije podne i uveče padavine će slabiti i prestati, a mogućnosti za pljusak biće u Semberiji.

Jutarnja temperatura iznosiće od sedam do 12, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 28. maja, jutro će biti umjereno do pretežno oblačno i suvo, dok se poslije podne očekuje lokalno nestabilno vrijeme, uglavnom na sjeveru.

Na jugu će biti suvo sa sunčanim intervalima.

Kasnije poslije podne kiša će prestati i postepeno će se smanjiti oblačnost.

Jutarnja temperatura iznosiće od šest do 11, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu oko 22 stepena Celzijusova.

U petak, 29. maja, ujutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno i suvo, lokalno sa maglom, a tokom dana ostaje promjenljivo, ali većinom suvo.

Jutarnja temperatura biće od šest do 11, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena Celzijusova.