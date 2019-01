U Srpskoj nema zamjene zatvorske kazne novčanom

BANJALUKA - Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom u Republici Srpskoj još nije moguća. Pravnici poručuju da se ta praksa pokazala dobra na nivou BiH ali u Federaciji, gdje je otkup kazne do godinu dana moguć.

Dan slobode prestupnike košta sto maraka što je kako kažu dobro za budžet, jer na kaznu od jedne godine u budžet bi se slilo više 36 hiljada maraka. Zato tvrde da bi krivični zakonik u Srpskoj trebalo da prođe kroz oređene izmjene ali i uvoditi neka nova zakonska rješenja.

"Pojedinim počiniocima krivičnih djela izriču se male zatvorske kazne, 3-4 mjeseca čak i 6 i onda takvo lice nas košta 30 - 40 hiljada KM zato što izdržava tu kaznu, a smatram da tim malim zatvorskim kaznama ne mogu ostvariti ni generalna ni specijalna prevencija", kaže advokat Milan Petković.

Bez obzira na računicu iz Ministarstva pravde Republike Srpske poručuju da o tako nečemu za sada ne razmišljaju. Kažu krivični zakonik je nedavno prošao kroz izmjene ali se otkup kazne nije razmatrao.

Nisu sigurni ni koliko bi u ovom trenutku ta opcija bila dobra. A ujedno je sve više uslovnih kazni. Priznaju plaćanje kazni bilo bi dobro za budžet ali ukoliko bi bio znatan broj takvih presuda.

"Sigurno da bi to bilo za budžet dobro pitanje je koliko bi sud to odredio, dan jedan, da li bi to bilo 10 maraka, 50 ili 100 to je sada samo pitanje suda,ako bi to bilo masovnije onda bi to bilo za budžet dobro ali se postavlja pitanje šta bi onda ti ljudi u zatvoru radili", kaže Duško Šain, načelnik Odjeljenja za nadzor nad kazneno-popravnih ustanova.

Iako ne postoji mogućnost da se zatvorska kazna plati iz Ministartsva pravde poručuju da je zakonikom predviđena i mogućnost kazne koja se izdržava u kućnom pritvoru. Ali kako kažu do sada još niko nije osuđen na takvu vrstu kazne.

