U Srpskoj od septembra istraživanje kolektivnog imuniteta

U Republici Srpskoj od septembra počinje istraživanje kolektivnog imuniteta na Kovid 19.

Testiranjem će biti obuhvaćeno 1.055 domaćinstava da bi se utvrdilo da li je bilo i asimptomatskih slučajeva i koliko njih je razvilo antitijela, prenosi RTRS.

Sveobuhvatnim istraživanjem utvrdiće se strategija ako dođe do drugog talasa virusa korona.

Medicinski fakulteti u Banjaluci i Foči sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske u 1.055 domaćinstava obuhvatiće 3.000 uzoraka različite životne dobi. Učešće je dobrovoljno.

Podrazumijeva i testiranje na antitijela analizom krvi.

"Porodice će biti birane na osnovu slučajnog uzorka. Prvi dio studije bi trebao da nam odgovori na pitanje kolika je prokuženost našeg stanovništva na Kovid 19", kaže Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.

"Ovo populaciono istraživanje je jako važno. Mnoge zemlje u svijetu to provode. Mi ćemo biti jedna od tih zemalja čiji rezultati će sigurno biti jako korisni, ne samo za našu zajednicu nego i za svjetsku medicinsku javnost", pojašnjava Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Banjaluka.

Rezultati će pomoći stvaranju strategije u borbi protiv novog talasa epidemije.

Podrška ovom projektu i od Vlade Republike Srpske.

"Na osnu toga treba da se odredimo za jesenju sezonu u slučaju širenja respiratornih virusa i našeg odgovora na virus korona i influencu i da imamo odgovore na sve što nas čeka poslije oktobra", dodaje Alem Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Širom svijeta naučnici traže odgovor na pitanje u kojem obliku i kakvim intenzitetom bi virus mogao da se vrati.

"Sasvim sigurno može doći do drugog talasa, ali ako budemo sprovodili mjere predostrožnosti mala vjerovatnoća je da će on biti istog karaktera i oblika kao prvi. Prije bih očekivao da to bude sporadično, dakle u malim talasima", ističe Srđa Јanković, imunolog UDK Beograd.

Stručnjaci upozoravaju da virus ne miruje i da je potrebno primjenjivati pravila: držanje fizičke distance, redovno pranje ruku i nošenje maske u zatvorenom efikasne.

Tvrde da se ovim spasavaju životi, i da je odgovornost na svakom pojedincu.