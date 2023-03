U Srpskoj propalo 872.785 doza vakcina

BANJALUKA, TREBINJE - U Republici Srpskoj 872.785 vakcina protiv korona virusa propalo je zbog isteka roka, i to najviše proizvođača "AstraZeneca", koje su u Srpsku stigle iz donacija.

Potvrdili su ovo za "Nezavisne novine" iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, te dodaju da u ovom trenutku raspolažu sa 181.177 doza vakcina protiv ovog virusa.

"Za 872.785 vakcina je istekao rok trajanja, a radi se o vakcinama proizvođača 'AstraZeneka', 'Sputnjik V', 'Pfizer/Biontech', 'Sinovac' i 'Moderna'", kazali su iz Instituta.

Pojašnjavaju da se vakcine kojima istekne rok trajanja uništavaju u skladu sa Pravilnikom o uništavanju medicinskog i farmaceutskog otpada.

S druge strane, posmatrajući dostavljene podatke iz Instituta, više je propalih doza nego što je vakcinisanih građana.

"Od početka vakcinacije do danas sa sve četiri doze vakcinisano je 751.570 građana. Među vakcinisanima najveći je broj građana starije životne dobi, od 65 do 79 godina, zatim od 50 do 64 godine te od 30 do 49 godina", rekli su iz Instituta.

Dodaju da je od ukupnog broja vakcinisanih 5.956 djece uzrasta od 12 do 19 godina.

Iz banjalučkog Doma zdravlja navode da se nakon početne velike zainteresovanosti, te trenutne povoljne epidemiološke situacije, broj građana zainteresovanih za vakcinaciju značajno smanjio.

"U prethodnom periodu broj lica oboljelih od kovida-19 je značajno manji te je i zainteresovanost za vakcinaciju pratila isti trend. Tako se i građani sve manje raspituju za određene doze vakcina, kao i za njihove proizvođače", kazali su za "Nezavisne novine" iz Doma zdravlja Banjaluka.

S druge strane, u Higijensko-epidemiološkoj službi ove ustanove raspolažu dovoljnim brojem doza vakcina, srazmjerno sa njihovom potražnjom, pa u slučaju da dođe do povećanog broja oboljelih lica od korona virusa i veće zainteresovanosti za vakcinaciju, kako kažu, u mogućnosti su da veći broj doza preuzmu s Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

"Trenutno raspolažemo vakcinama proizvođača 'Sinopharm' i 'Pfizer'", dodaju iz banjalučkog Doma zdravlja.

Da je i u Trebinju slaba zainteresovanost za vakcinaciju potvrđuje nam Jelena Durić, spec. epidemiologije iz Doma zdravlja Trebinje, koja kaže da se prvom dozom vakcine uglavnom vakcinišu mlađe odrasle osobe i to zbog prijave za posao u inostranstvu.

"Malo interesovanje za četvrtu dozu vakcine bilo je i prije, kao i nakon pojave bivalentne vakcine protiv virusa korona. Do sada je četvrtu dozu primilo oko 90, a pet doza, uključujući jednu bivalentnu, desetak osoba u Trebinju", rekla je Durićeva za "Nezavisne novine".

Dodaju da ova ustanova trebuje vakcine protiv virusa korona od Instituta za javno zdravstvo RS periodično, u zavisnosti od roka upotrebe dostupnih vakcina.

"Do sada smo u svakom trenutku posjedovali dovoljne količine vakcina za svaku dozu za koju bi se pojavilo interesovanje. Trenutno raspolažemo sa 108 doza 'Sinopharmove' vakcine i šest doza bivalentne 'Pfizer' vakcine", rekla je Durićeva.

Iz prijedorskog Doma zdravlja za "Nezavisne novine" ističu da ne postoji zainteresovanost građana Prijedora za vakcinaciju protiv virusa korona.

"Građani se ne raspituju za prvu dozu, a zainteresovanost za četvrtu dozu je slaba.

Dom zdravlja Prijedor raspolaže dovoljnom količinom doza vakcina protiv virusa korona", navode iz ove zdravstvene ustanove.