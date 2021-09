U Srpskoj propalo vakcina za čitav grad

BANJALUKA, SARAJEVO - Zdravstveni sektor u BiH suočava se sa dva nova problema, od kojih je jedan prisustvo delta soja virusa korona, koji napada deset puta intenzivnije od dosadašnjih sojeva, a drugi je propadanje vakcina, kojih će, samo u Republici Srpskoj, biti uništeno toliko da bi se njima mogao vakcinisati pun grad ljudi.

Naime, u Srpskoj je istekao rok za više od 55.000 vakcina, a nije isključeno da će se sličan scenario dogoditi i u FBiH, gdje će 340.183 doza biti neupotrebljivo već idućeg mjeseca.

Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo RS, rekao je za "Nezavisne novine" da je u Srpskoj propalo 55.440 doza vakcina proizvođača "AstraZeneka".

Kako je Zeljković pojasnio, ovim vakcinama je rok istekao krajem jula i krajem avgusta te ih sada pripremaju za uništavanje.

"Nažalost, ovo predstavlja značajnu količinu vakcina. Radi se o 'AstraZenekinim' vakcinama koje su bile veoma kratkog roka trajanja, a najveća količina je došla kroz donaciju", rekao je Zeljković.

Dodao je da će u narednom periodu, u skladu s procedurama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, te vakcine biti uništene.

"Te vakcine su trenutno u karantinu i one se naravno ne koriste za upotrebu", kazao je Zeljković.

Dva su glavna faktora uticala na to da dođe do ove situacije, koja se odnosi na propadanje značajnog broja vakcina.

"Prvi faktor je jako kratak rok trajanja. Ne smijemo zaboraviti da je period za revakcinaciju astra zeneka vakcinom 90 dana, odnosno 12 sedmica, a vakcine koje su nama došle kroz donaciju su imale rok trajanja od 30 do 60 dana", objasnio je Zeljković.

Dodao je da, nažalost, u tom periodu interesovanje građana za vakcinaciju nije bilo veliko te to predstavlja drugi ključni faktor koji je doveo do propadanja cjepiva.

"Zbog niskog interesovanja građana nismo bili u mogućnosti da ih apliciramo, tako da ćemo nažalost doći u situaciju da moramo uništiti oko 55.000 doza vakcina", zaključio je Zeljković za "Nezavisne novine".

Izazov je i pred zdravstvenim sektorom u FBiH, gdje, kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", za više od 340.000 vakcina rok ističe u oktobru.

Kako saznajemo u Zavodu za javno zdravstvo FBiH, i ovdje je uglavnom riječ o astra zeneki (319.390), potom fajzeru (19.536), te o sinovaku (1.257).

Međutim, federalne institucije su se, slučajno ili ne, baš juče pozvale na sastanak održan prije gotovo mjesec dana, te saopštile da bi trebalo skratiti razmak između dvije doze astra zeneke. U praksi to znači da bi se dio ovih vakcina, kojima rok ističe idućeg mjeseca, mogao potrošiti brže.

"Preporuka je sa sastanka Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva, održanog 5. avgusta, da se druga doza cjepiva protiv kovida-19 daje što ranije unutar preporučenog razmaka, uzimajući u obzir porast broja oboljelih i prijetnju od širenja delta varijante u FBiH, kao i činjenicu da je kod osoba koje nisu vakcinisane ili nisu preboljele kovid-19 primjena jedne doze cjepiva manje učinkovita", saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Kako su dodali, imajući na umu da je dokumentacijom proizvođača docjepljivanje preporučeno između 4. i 12. sedmice, smatraju da je sasvim sigurno i trenutnom stanju postupka imunizacije u Federaciji BiH primjereno docjepljivanje nakon šest sedmica.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su za "Nezavisne novine" juče potvrdili da ukupan broj pristiglih vakcina u BiH iznosi 2.994.050 kroz sve mehanizme nabavke (donacije, "EU4Health", Kovaks i direktne nabavke entiteta).

Inače, kao što je prekjuče najavljeno, a juče i potvrđeno, pred našim zdravstvom pojavio se još jedan novi izazov. Naime, juče su u Institutu za javno zdravstvo RS potvrdili da je u Republici Srpskoj detektovano prisustvo delta soja kod 24 uzorka, te da je većina pozitivnih uzoraka iz banjalučke regije.

"Osoba zaražena delta sojem može da zarazi od 20 do 30 osoba, dok je kod prvih sojeva jedna zaražena osoba mogla da zarazi dvije do tri osobe", rekao je Zeljković, dodajući da je prisustvo delta soja jedan od razloga zašto je došlo do rasta broja novozaraženih.