U Srpskoj protiv korone vakcinisane 1.002 osobe uzrasta od 10 do 19 godina

U Republici Srpskoj su protiv virusa korona u prošloj godini vakcinisane 1.002 osobe uzrasta od 10 do 19 godina, izjavila je epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Irena Špegar Drobac.

Drobčeva je navela da su od 1.002 vakcinisane 72 osobe uzrasta od 10 do 14 godina i 930 uzrasta od 15 do 19 godina, dok ih je u ovoj godini vakcinisano troje u dobi od 15 do 19 godina.

Ona je istakla da uzrast u kojoj se djeca mogu vakcinisati protiv virusa korona zavisi od proizvođača i vrste vakcine, kao i da je kompanija "Fajzer" proizvela vakcine koje se mogu upotrebljavati i kod djece starije od šest mjeseci.

- U Srpskoj su na raspolaganju vakcine proizvođača "Fajzer" namijenjene za uzrast od 12 godina i starije, a u prethodnom periodu bile su dostupne vakcine istog proizvođača za djecu od pet do 12 godina - podsjetila je Drobčeva za Srnu.

Prema njenim riječima, trenutno raspoložive vakcine protiv kovida 19 su "sinofarm", "fajzer", kao i ažurirana vakcina "fajzer" sa komponentama originalnog "vuhan" soja i varijanta omikron BA.4-5, ažurirana vakcina "spajkvaks" /spikevax/ proizvođača "moderna" /izvorni oblik i varijanta Omikron BA.1/.

Kada je riječ o vakcinaciji protiv gripa, ona je dodala da su prošle godine vakcinisane 24 osobe uzrasta pod 10 do 19 godina, te da je obezbijeđena četvorovalentna vakcina protiv gripa "vaksigrip tetra" proizvođača "Sanofi Paster".

- To je inaktivna /mrtva/ vakcina koja je namijenjena zaštiti protiv četiri tipa virusa gripa - pojasnila je Drobčeva, te dodala da se prema uputstvu proizvođača ova vakcina može dati djeci starijoj od šest mjeseci.

Ona je dodala da je za ovu sezonu nabavljeno 20.000 doza vakcina protiv gripa za kategorije predviđene Pravilnikom o sprovođenju imunizacije i hemioprofilakse protiv zaraznih bolesti, za koje je ova vakcinacija besplatna, kao i 3.500 doza za komercijalnu upotrebu, za sve druge zainteresovane osobe.