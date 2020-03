U Srpskoj sedam novih slučajeva zaraze virusom korona

BANJALUKA - U Republici Srpskoj registrovano je sedam novih slučajeva zaraze virusom korona i sve osobe su u kućnoj izolaciji ili su u karantinu, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić na konferenciji za novinare o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u RS.

U pitanju su tri žene i četiri muškarca, a sa ovih sedam slučajeva broj oboljelih se popeo na 121.

Jedna osoba je iz Banjaluke, dvije iz Gradiške, tri iz Kozarske Dubice i jedna iz Doboja.

"Kada je u pitanju Doboj, u pitanju je ljekar iz dobojske bolnice, koji nije radio posljednjih sedam dana. Biće ispitani svi njegovi rizični kontakti. Kada je u pitanju Gradiška, to je sekundarni kontakt, koji je u vezi sa trećim banjalučkim klasterom", pojasnio je Šeranić i dodao da će sve osobe kojima se potvrdi virus korona biti prebačene u karantin u Banjaluci.

Dodao je da je u Kozarskoj Dubici u pitanju porodični slučaj.

"U Banjaluci je potvrđen slučaj porodičnog kontakta sa suprugom", pojasnio je Šeranić.

U posljednja 24 sata testirano je ukupno 75 osoba, od toga je 31 osoba iz karantina u Gradišci i svi su negativni. Šeranić je dodao i da je juče počelo testiranje osoba smještenih u karantinu u Šamcu.

"Na odjelu na UKC-u RS je 21 osoba, od kojih 10 čeka rezultate i osobe na klinici koje su sa srednje teškom i teškom slikom", rekao je Šeranić.

Dodao je da je pod zdravstvenim nadzorom u RS 16.443, dok je 1.041 osoba izašla iz nadzora.

Kada su u pitanju karantini, trenutno je u Gradišci smješteno 49 osoba, od čega je njih 28 iz Republike Srpske, a 21 je iz FBiH.

"Svi koji imaju negativan test upućuju se u karantine u lokalnim zajednicama gdje će se ispratiti u narednih 14 dana u skladu sa procjenom stanja same osobe, a one osobe kod kojih se potvrdi da su pozitivne u karantinskom smještaju na granici, bilo da se radi o Gradišci ili o Šamcu, će bitic poslate u karantinnski smještaj sa pozitivnim osobama kao što je to slučaj sa Banjalukom", rekao je Šeranić. Govoreći o karantinu formiranom u Studentskom centru Nikola Tesla u Banjaluci, ministar zdravlja je rekao je od juče 20 osoba smješteno u ovaj objekat.

"I danas se nastavljaju aktivnosti i očekujemo da će biti kompletirano stanje svih koji će se naći u ovom smještaju", rekao je Šeranić.